Flamengo: liderar é uma arte

A administração do Flamengo o colocou, como a galera gosta de repetir entrando na onda do Bruno Henrique, em outro patamar, transformando-o na locomotiva do futebol brasileiro. A liderança pode ser doce ou amarga, é preciso aprender a lidar com ela. Na recente reunião na sede da CBF para tratar do Campeonato Brasileiro, ficou evidente que os demais clubes mais a temem do que a respeitam. Veem o Flamengo como aquele novo rico que acha que o mundo é dele e se posicionam como se estivessem tratando com algum inimigo. O Flamengo provoca essa sensação através das posições de algum dos seus dirigentes, que externam opiniões que nem sempre batem com as do clube, mas confundem e assustam quem as ouve. O presidente Rodolfo Landim deveria deixar clara a posição oficial. O que o Flamengo sugere com relação a calendário, campeonatos estaduais, relação com a televisão, tudo mais o que pretenda propor, sabendo falar e ouvir, sem prepotência.