Flamengo: vencer para embalar na Libertadores da América

Vencer fora de casa numa estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, e diante do adversário considerado como o mais difícil, é mais do que meio caminho andado no rumo da classificação e o Flamengo sabe disso. O Junior de Barranquilla, da Colômbia, também sabe que, ganhando do time da moda na América do Sul, pegará o embalo necessário para se impor no grupo, e isso é suficiente para que se possa esperar um bom jogo. No Campeonato Colombiano, o Junior jogou sete partidas, ganhou três, empatou três e perdeu uma. Normalmente joga com duas linhas de quatro, e Borja, ex-Palmeiras, enfiado entre os zagueiros. Gosta de usar a ala direita com saídas em velocidade e tem em Cetré Angulo um jogador rápido e perigoso. Mesmo sem Bruno Henrique, Rafinha, Rodrigo Caio e William Arão, a equipe do Flamengo tem condições de trazer um bom resultado, que nas circunstâncias pode ser o empate, mas terá que saber controlar os primeiros 20 minutos, quando habitualmente a pressão é maior.



DÚVIDAS OLÍMPICAS

A cada pronunciamento dos membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) ficam mais dúvidas sobre a conveniência de adiar a Olimpíada no Japão, marcada para julho-agosto. Ninguém admite que o problema se agrava na medida que se alastra o alcance do coronavírus, sendo claro, além de perfeitamente justificável, o temor de atletas e membros das delegações, sem falar nos torcedores, que se deslocariam, de várias partes do mundo, para acompanhar o evento.





PEDALADAS

O futebol apronta das suas. Em plena festa dos 67 anos do Zico, o Flamengo enfrenta o Junior Barranquilla.

Tite convoca na sexta-feira a Seleção que vai enfrentar a Bolívia, em Pernambuco, e o Peru, em Lima, dias 27 e 31, na abertura das Eliminatórias para a Copa do Catar.

No Vasco, o técnico Abel Braga pede paciência, o torcedor, eficiência, e os jogadores, providências. Todos têm razão.





BOLA DENTRO

O Botafogo vai se arrumando aos poucos e já mostra progressos nas mãos do técnico Paulo Autuori. O primeiro grande teste será sábado, no Maracanã, no clássico com o Flamengo.





BOLA FORA

Abrir o Maracanã para jogos com menos de 30 mil pagantes é prejuízo certo. A diretoria do Fluminense deveria pensar numa alternativa para não ter que seguir pagando para jogar.