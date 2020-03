Flamengo virou alvo

A imensa Nação rubro-negra está em festa comemorando a sucessão de vitórias e conquistas de sua equipe. Em menos de dois meses, o clube conquistou a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a Taça Guanabara, ainda podendo levar mais dois troféus para a Gávea: o da Taça Rio e o de campeão carioca. A superioridade é enorme e o Flamengo está se distanciando tanto dos demais que o assunto passou a ser tema nacional, com os outros clubes preocupados em conter essa avalanche. O temor é de que o Campeonato Brasileiro siga os caminhos do Inglês, onde o Liverpool lidera com 25 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. A preocupação é justa e saudável, só discordo dos métodos. No lugar de reagir no plano gerencial, revendo o formato administrativo, procurando melhorar, se aprimorar para reagir, os adversários se juntam para combater o Flamengo nos bastidores, o que além de deplorável, revela fragilidade e pobreza de ideias e de ideais.







NO TRANCO

O atual time do Vasco tem alguns bons jogadores, Abel é bom técnico, mas não tem bom desempenho. Vence, mas não convence, mesmo em jogos onde entra como favorito - aconteceu recentemente contra o ABC-RN pela Copa do Brasil. Além dos problemas naturais causados pelos atrasos de pagamento, sinto o grupo emocionalmente instável, tenso, com a preocupação de acertar, levando a erros. Precisa de um tranco para pegar no breu.







PEDALADAS

X Corinthians empata com o Novorizontino em 1 a 1, acumula cinco jogos sem vitória, vai parar na lanterna de seu grupo no Campeonato Paulista e o técnico Tiago Nunes culpa o gramado.

X Se não se empolgar, esse garoto Michael vai dar trabalho no Flamengo. As grandes oportunidades virão com as convocações do Tite, que abrirá brechas para o atacante.

X Lionel Messi volta a pedir por Neymar no Barcelona.







BOLA DENTRO

Jogando no Real Madrid Castilla, que disputa a Terceira Divisão do Campeonato Espanhol, o garoto Reinier fez dois gols na vitória de 4 a 0 sobre o Coruxo e recebeu elogios.







BOLA FORA

É muito triste, constrangedor mesmo, ver Ronaldinho Gaúcho, um grande ídolo do futebol mundial e seu irmão Assis, presos no Paraguai por uso de passaportes falsos.

