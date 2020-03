Os adversários fracos são perigosos, devemos respeitá-los e ter todo o cuidado com eles. Essas sábias palavras deveriam estar na preleção de Jorge Jesus aos jogadores. Se a derrota acontece diante de adversário do mesmo porte, passa. É chato perder para qualquer um, mas o torcedor engole, até porque sabe que são duques da mesma linha. O Barcelona de Guayaquil é o mais fraco do grupo na Copa Libertadores da América, começou perdendo por 3 a 0 para Independiente del Valle dentro de casa na primeira rodada, o mesmo time que acabara de levar de 3 a 0 do Rubro-Negro no Maracanã. O Flamengo é megafavorito nessa fase e os adversários a serem batidos não estarão em campo, uniformizados, dando chutes na bola — estarão na cabeça de cada jogador: são a soberba, a prepotência, o já ganhou, só eles poderão introduzir a zebra no cenário, proporcionando uma enorme decepção para a galera. Joguem sério como se esse Barcelona fosse o outro.