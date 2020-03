Tapando o sol com a peneira no Maracanã

O governador Wilson Witzel precipitou-se ao permitir jogos de futebol com portões fechados, alegando que o risco de contaminação pelo coronavírus seria só dos jogadores. Enganou-se. No Maracanã, hoje não estarão apenas titulares e reservas de Vasco e Fluminense. Teremos árbitros de campo, de cabine do VAR, gandulas, representantes de federação, CBF, os técnicos Abel Braga e Odair Hellmann com seus auxiliares, médicos, massagistas, roupeiros, funcionários dos clubes, do estádio, equipe médica da ambulância, policiais militares e civis, fotógrafos, cinegrafistas, equipes técnicas de rádio e televisão, narradores, comentaristas, repórteres, jornalistas, cuidadores dos banheiros, eletricistas, porque será com luz artificial, sem falar nos familiares dos jogadores e amigos dos dirigentes, sempre presentes. Centenas de pessoas expostas ao vírus vilão, dando cotoveladas uns nos outros para se cumprimentarem. Risco total, segurança zero.







TOMOU CONTA

Ronaldinho Gaúcho está à vontade, na cadeia no Paraguai, preso por entrar no país com passaporte falso, O cara é tão especial que em pouco tempo conquistou a galera no presídio. Segundo contam, mal chegou, já promoveu churrascos, comandou pagode e participou de uma pelada com os reclusos. Fez cinco gols, deu outros tantos para os companheiros deixarem os seus e saiu aplaudido. Se estivesse num resort no Caribe, não se divertiria tanto.

PEDALADAS

Com férias inesperadas na Itália, Cristiano Ronaldo se mandou para Portugal, está em casa, na Ilha da Madeira, fugindo do vírus.

O técnico Jürgen Klopp é outro que comemora a paralisação do Campeonato Inglês. Os jogadores do Liverpool estavam esgotados.

Ainda não será desta vez que a galera do Botafogo verá das arquibancadas Honda em ação. O jogo com o Bangu será sem público no Estádio Nilton Santos.



BOLA DENTRO

Por ter um dirigente contaminado, o Flamengo reuniu jogadores, comissão técnica e funcionários para testes em relação ao coronavírus. Até o Galinho Zico entrou nessa.

BOLA FORA

No fim de um bom jogo pela Copa Libertadores, jogadores do Grêmio e Internacional saíram no tapa, oito foram expulsos e os que sobraram deixaram o campo abraçados.

Galeria de Fotos Governador do Rio, Wilson Witzel, durante coletiva de imprensa sobre medidas decretadas para conter coronavírus no estado Ricardo Cassiano O governador Wilson Witzel anunciou medidas em função da pandemia do coronavírus Ricardo Cassiano/Agencia O Dia