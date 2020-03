Paralisação é inevitável

Em reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), hoje, será decidido se o Campeonato Carioca será interrompido. A tendência, atendendo ao bom senso e às necessidades do momento, é que sim, seja paralisado. O próprio técnico do Flamengo, Jorge Jesus, opinou a respeito e afirmou que não vê outra alternativa que não a de acompanhar o que está sendo feito no restante do mundo. A exceção é o Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio, que insiste em afirmar que o evento será realizado, apostando em um possível milagre que venha para extirpar o mal que tirou a terra do eixo. Presidente da Ferj, Rubens Lopes, que é médico, sabe dos riscos, alertou a todos e deixou claro que, independentemente das posições dos clubes, seguirá o que for determinado pelas autoridades. A suspensão pode ser por três semanas ou tempo indeterminado, dependendo das constantes avaliações sobre progressão ou regressão do coronavírus no nosso Estado.







BELA AÇÃO

Muito além de cracaço de futebol, Cristiano Ronaldo é um ser humano muito especial, que procura estar permanentemente antenado com o que acontece ao seu redor e, na medida do possível, procurando participar, fazer sua parte e mais uma vez se fazer presente. Preocupado com o que poderá acontecer em Portugal, sua Terra, colocou seus hotéis à disposição das autoridades para que os transformem provisoriamente em hospitais. Belo gesto.





PEDALADAS

X São Paulo ganhou do Santos, de virada, por 2 a 1 com o Morumbi vazio. Além das equipes, somente o pessoal da televisão no recinto.

X Na Argentina, rodada da Superliga mantida com portões fechados, o River Plate tomou ao pé da letra, não abriu o Monumental de Nuñez para o jogo com o Tucumán e o árbitro, sem poder entrar no estádio, deu a partida como cancelada na rua.







BOLA DENTRO

Campeonato interrompido, calendário estrangulado e os clubes ingleses admitem que o Liverpool, líder com 25 pontos de vantagem sobre o City, seja proclamado campeão.







BOLA FORA

Se quisessem mesmo ser generosos, Flamengo e TV Globo teriam interrompido provisoriamente a briga e liberado sinais de TV aberta e fechada de acordo com o extinto contrato.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia