COI ESTÁ AGARRADO À TOCHA

O mundo está enfrentando um inimigo poderoso e ainda não descobriu armas para combatê-lo. Resta-nos a prevenção, procurar dificultar os caminhos pelos quais ele possa nos alcançar. A quarentena foi a solução emergencial. Vamos ficar entrincheirados e camuflados, quietinhos, torcendo para que não nos ache. Para tanto, as nossas atividades estão limitadas ao estritamente necessário. A indicação das autoridades sanitárias é de resguardo, as pessoas só devem sair de casa em casos de absoluta necessidade. O esporte foi duramente atingido e acumula prejuízos incalculáveis. No futebol, a Fifa suspendeu as Eliminatórias para a Copa do Catar, a Conmebol adiou a Copa América, campeonatos estão paralisados pelo mundo. NBA, tênis, Fórmula 1, tudo parado. Só o Comitê Olímpico Internacional, presidido por Thomas Bach (foto), e o Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio relutam em admitir o óbvio, se agarrando à hipótese de que um milagre esteja por acontecer.

ABEL FEZ BEM EM DEIXAR O VASCO

O técnico Abel Braga acertou em deixar o Vasco. Foi bom para sua saúde e também para a carreira. Depois que saiu do Flamengo só pegou pau com formiga. Foi para o Cruzeiro, que já estava em situação crítica, e de lá veio para o Vasco, para um desafio semelhante. No primeiro dia, ele ouviu do presidente cruzmaltino, Alexandre Campelo, que não contasse com salários em dia. O Vasco está pagando agora o décimo terceiro do ano passado. O clube vive crise política grave e não tinha mesmo como lhe dar respaldo.

PEDALADAS

Nossos bisavós foram heróis indo para a guerra de peito aberto, podendo matar ou morrer. Para enfrentar esse inimigo de agora, nós precisamos apenas ficar em casa, com a bunda no sofá, vendo televisão. Faça isso.

Os clubes limitam o acesso de jogadores aos Centros de Treinamentos. Somente aqueles que estão lesionados podem frequentar os locais, desde que autorizados e agendados pelos médicos.

BOLA DENTRO

O governador do Rio, Wilson Witzel, está lutando para conter a proliferação do vírus. As medidas são duras, nos atingem diretamente, mas necessárias. Colabore.

BOLA FORA

A situação de Ronaldinho Gaúcho, que está preso no Paraguai, pode piorar. A perícia nos celulares começou e as autoridades esperam desvendar o mistério dos passaportes falsos.

