A difícil escolha

A delegação rubro-negra de dirigentes desembarcou em Portugal para examinar candidatos aos cargos vagos com a debandada da patota de Jorge Jesus. Não sei qual o perfil definido, o que é preciso para se ajustar as exigências da banca examinadora, parece que a ideia é revelar um novo gênio da bola. Afinal, quando fisgaram Jesus, não imaginavam que estavam prestes a inaugurar uma fase de sucesso em curto espaço de tempo sem precedentes na história do futebol mundial. Jorge Jesus estava cavando emprego. Tentou o Vasco, o Atlético-MG e acabou na Gávea. Achar alguém, entre tantos Trampolineiros disponíveis e que queiram usar os fortes holofotes do Flamengo para ganhar visibilidade não é problema, difícil é dar certo. Faltando duas semanas para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Galo, resta torcer para o raio vermelho e preto cair duas vezes no mesmo lugar, o que até poderá acontecer, mesmo sendo improvável.







GOLEIROS

A longa inatividade, quase quatro meses longe dos campos, teve consequências no rendimento dos jogadores e entre todos os que mais estão sentindo o tempo parado são os goleiros. Com exceção do Cássio, que fez um segundo tempo muito bom no jogo Corinthians e Palmeiras, a maioria sentiu a inatividade. Neném Prancha, figura folclórica consagrada pelo João Saldanha, dizia que goleiro deveria dormir com a bola, se casado, com as duas.











PEDALADAS

X Fórmula 1 cancela o GP Brasil pela primeira vez na história, São Paulo cancela o Réveillon e adia o Carnaval e há quem diga que a pandemia já passou.

X Primeiro a dizer não ao Benfica, Gerson diz que não passa pela sua cabeça sair do Flamengo.

X Globo suspendeu os pagamentos das cotas aos clubes pelo Campeonato Carioca. Essa guerra está só começando.







BOLA DENTRO

Botafogo e Fluminense mandaram muito bem nas homenagens a Gerson e Didi. No amistoso de ontem, a Taça levou o nome do Canhotinha de Ouro, sábado será a vez de Didi.







BOLA FORA

Depois de fraco desempenho no Gre-Nal, D’Alessandro fez acusações e proferiu ofensas ao presidente Luciano Hocsman, da Federação Gaúcha. Vai pegar um gancho.