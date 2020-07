Acompanhei jogos de cariocas, gaúchos, paulistas e mineiros e, pelo que vi, os treinadores terão dificuldades para achar o ponto ideal a tempo de enfrentar a maratona que vem aí. O desequilíbrio físico em função da longa inatividade quebra a harmonia dos conjuntos porque os que sentem menos acabam sobrecarregados pela necessidade de socorrer os companheiros que cansam primeiro. O recurso das cinco substituições ajuda na oxigenação da equipe, mas enfraquece o entrosamento. A falta de ritmo de jogo e de treinos com bola atinge os goleiros, que precisam dominar o seu setor de atuação, ter afinada a sintonia com zagueiros ou quem mais esteja na área nas bolas altas. Tirando Cássio na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, a maioria mostrou insegurança. A turma da cozinha - preparadores físicos e de goleiros, fisiologistas, analistas de desempenho - terão pela frente a árdua missão de dar suporte aos treinadores.

COM ASAS

O Red Bull Bragantino entra nas fases finas do Campeonato Paulista com a banca de ter a melhor campanha, fato que não garante o título, mas o qualifica apoiado pelo prestígio da marca que adicionou ao seu nome. A parceria agrega um trabalho ousado, que poderá ser um marco na história do clube. Torço para que o projeto seja exitoso e que o Red Bull Bragantino marque presença no Brasileirão, conquistando um bom lugar na prateleira dos grandes.

PEDALADAS

A Argentina não autorizará viagens de seus clubes ao Brasil e pede o adiamento da Libertadores para outubro.

A Fifa sugere eliminatórias sul-americanas na Europa. Bolívia, Equador e Colômbia, que apostam no fator campo por causa da altitude, não concordam.

Porto Alegre segue fechada ao futebol, e o Fluminense ainda não sabe onde enfrentará o Grêmio na estreia no Brasileiro.

BOLA DENTRO

Marcos Braz está com crédito com a torcida do Flamengo. Depois que inventou Jorge Jesus e deu certo, a galera confia que dessa lâmpada saia um novo gênio.

BOLA FORA

Arthur, ex-Grêmio, volante da Seleção já negociado com a Juventus, está fora dos planos do Barcelona. Contusões sucessivas e falta de interesse queimaram o filme do brasileiro.