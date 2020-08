Duelo que promete

O Flamengo recuperou seu jogo, disse Domènec Torrent, depois de ganhar do Coritiba por 1 a 0. Comentei o jogo pela Rádio Tupi, gostei do resultado, mas não vi nada parecido com a campanha de 2019. A equipe bem escalada, sem invenções, respondeu melhor, fez algo parecido com o que mostrou na volta depois da interrupção motivada pela pandemia, mas longe do desempenho eletrizante em alguns jogos do ano passado. Digamos que deu para o gasto sobre um adversário fragilizado. Hoje a missão é mais complicada: o Grêmio, do Renato Gaúcho, que, como todos os demais times, se ressente da inatividade, perdeu Cebolinha, um desfalque sério, e ainda não jogou o que sabe, mas é um adversário candidato real ao título. Vencê-lo representará pontos dobrados por derrubar por agora um duro competidor. A vitória esta noite poderá recolocar de vez o trem nos trilhos. Recomendo ao maquinista que se ligue no manual e mande lenha na fornalha.







BRIGA DE GALO

O Botafogo fará o primeiro jogo em casa depois de dois empates como visitante. Se vencer, os pontos fora de casa poderão ser considerados positivos, se perder, terá com que se preocupar. O Atlético-MG ainda está em montagem e tem falhas defensivas que poderão ser exploradas. O problema é que Paulo Autuori tem dificuldades. O Alvinegro tem bons momentos, mas ainda precisa de acertos, aposta no Honda, com chassis original, mas motor de Fiat 147.







PEDALADAS

X Parado desde início de março, Isla precisará de tempo para voltar à forma e o Flamengo precisa dele para ontem.

X Grupo City, que comprou o jovem lateral Caio Roque, de 18 anos, revelação da base do Flamengo, tem nove clubes espalhados pelo mudo e é ex-patrão do técnico Torrent.

X Ramon armou defesa antiaérea para conter o gigante Cléber, artilheiro do Ceará.







BOLA DENTRO

A Fifa acelera e marca as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, com jogos ainda este ano, e rodadas em outubro e novembro. A CBF informa que o Brasileirão não vai parar.







BOLA FORA

Infelicidade tira Guerrero do futebol pelo resto do campeonato. Lesão nos ligamentos cruzados é de recuperação lenta e o Internacional sai atrás de atacante.