Em conversa com Paulo Autuori no Maracanã, Domènec Torrent (foto) se queixou das cobranças que vem recebendo de críticos e torcedores. Autuori o consolou dizendo que no Brasil é assim, as cobranças são apressadas. Discordo frontalmente. Quando o Flamengo o convidou, Torrent deveria ter tido cuidado de se informar sobre o clube, a cidade, o país, o tempo que teria para trabalhar, adversários que enfrentaria, formato do campeonato. Se nada disso foi feito, não cabe agora pedir paciência a críticos e torcedores. O Flamengo vem de uma trajetória vitoriosa, está estruturado, perdeu apenas o treinador e Rafinha, não carece de mudanças radicais. Torrent deveria ter pedido tempo para conhecer o elenco, os adversários, se adaptar, poderia ter proposto ficar uma ou duas semanas apenas observando antes de assumir o comando.É constrangedor vê-lo estático, anestesiado na área técnica, perdido como um surdo em sala de bingo.

Champions: se é Bayern, é bom

Depois de um primeiro tempo equilibrado, com chances alternadas e boa participação dos goleiros, o Bayern de Munique se impôs física e tecnicamente, na segunda etapa, e conseguiu o título da Ligados Campeões da Europa vencendo o Paris Saint-Germain por 1 a 0, com gol de Coman, no Estádio da Luz, em Lisboa. Neymar se movimentou bem nos primeiros 45 minutos, mas sumiu na segunda etapa e pareceu desanimado. Thiago Silva se despediu do PSG com boa atuação. O Bayern sobrou na competição e ergueu com justiça a 'Orelhuda' pela sexta vez.

Pedaladas

O Internacional sobrevive mesmo sem Guerrero, lesionado e fora da temporada.Thiago Galhardo entrou no seu lugar e resolveu — marcou três gols em apenas dois jogos no Brasileiro. O Atlético-MG de Sampaoli acumula duas derrotas seguidas, o Athlético-PR, perde em casa para o Fluminense e Atlético-GO, o clássico local para o Goiás. Não era dia deles.

O gol de Pedro Raul para o Botafogo foi um raro momento bom do clássico como Flamengo.

Bola dentro

Com mais uma excelente atuação do goleiro Fernando Miguel, o Vasco empatou sem gols com o Grêmio e manteve a invencibilidade em quatro partidas no Campeonato Brasileiro.

Bola fora

Regras são claras, as recomendações dos doutores é que complicam. Autuori tem razão, pênalti a favor do Flamengo, pela regra, não houve, mas pelas recomendações...