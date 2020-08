Calendário massacrante

Se as coisas já andavam difíceis para os técnicos, com vários demitidos depois de cinco rodadas no Brasileiro, imagine o que terão que enfrentar a partir de agora. A CBF, sob o comando de Rogério Caboclo, divulgou o calendário 2020/2021, com o futebol sem parar até dezembro do ano que vem e jogos a cada três dias. O Brasileiro em andamento terminará em 24 de fevereiro e, quatro dias depois, começarão os estaduais e assim iremos com as competições nacionais e internacionais enfrentando jogos e viagens, sem tempo para treinamentos específicos ou recuperação de lesionados. De agora em diante, o circo não abaixará mais a lona, sacrificando os artistas em prejuízo dos espetáculos, estabelecendo uma relação conflituosa entre clubes e suas exigentes torcidas. Com férias já cumpridas e sem tempo para si e as famílias, jogadores e treinadores andarão no arame, sem rede protetora, atravessando o picadeiro por cima da área dos leões famintos.

VALE QUANTO PESA

A Copa do Brasil é a competição nacional mais atrativa para os clubes. Cada etapa vencida é a certeza de desafogo nos apertos do mês e, no fim, o campeão coloca nos cofres mais de R$ 70 milhões em premiações,. Além dos patrocínios e da bilheteria, quando possível, o que leva treinadores a priorizar essa competição em detrimento do Brasileirão, que passou a terceiro na ordem de preferências dos clubes, perdendo também para a Libertadores da América.



PEDALADAS

Marcos Braz sai em defesa de Domènec Torrent. Depois de se consagrar com Jorge Jesus, se Dome der certo, Braz concorrerá ao Prêmio Inventores 2020.

O Internacional volta à carga por Pedro Raul do Botafogo.

O Botafogo deve começar com Pedro Raul no jogo de hoje com Paraná.

Isla quer estrear no Flamengo contra o Santos mesmo sem jogar desde o início de março.

BOLA DENTRO

O Vasco perdeu em casa por 1 a 0 e, hoje à noite, precisa ganhar do Goiás pela Copa do Brasil. Conta com os gols de Cano e a vontade de voltar de Pikachu para conseguir a virada.

BOLA FORA

Ronaldinho e Assis liberados pela Justiça Paraguaia para voltar ao Brasil. Ronaldinho pagou multa de 90 mil e, Assis, de 110 mil dólares. Passaportezinho paraguaio caro.