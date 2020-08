Valeu pelos três pontos

A vitória foi importante porque se perdesse ou empatasse o Flamengo veria aumentada a distância para o Internacional, líder do Brasileiro. Jogo de muitos erros. As mudanças na escalação promovidas por Domènec Torrent não surtiram o efeito desejado, prejudicando o conjunto, forçando os jogadores a um desgaste extra para compensar a falta de e entrosamento. O Flamengo venceu por 1 a 0, perdeu pelo menos três chances daquelas: o cara, a bola e a baliza, duas com Gabigol e outra com Michael, diante de um Santos confuso defensivamente e dependendo da habilidade de Marinho e Soteldo. A arbitragem foi o destaque negativo: três gols anulados, dois do Santos e um do Flamengo, com interrupções que somaram 11 minutos, deixando o fraco árbitro Wilton Pereira Sampaio entregue à fúria dos santistas. Na coletiva, Dome disse que vai continuar rodando o elenco. Alguém deveria mostrar a ele a diferença entre rodar e embaralhar.

FRED PEGOU

Um clássico disputado com emoção até o fim. Vitória tricolor por 2 a 1, com dois gols de fora da área, na abertura com Dodi, aos 2, outro já na reta final, com Fred, aos 35, quebrando um jejum de 15 jogos sem marcar. Talles Magno diminuiu aos 40 e foi expulso no fim por agressão a Igor Julião. O Fluminense mostrou evolução mesmo carecendo de melhor estado físico e quebrou a invencibilidade do Vasco, ganhando com autoridade.

PEDALADAS

O VAR anulou dois gols do Botafogo, o segundo um absurdo. Marcou falta num choque acidental que ocorreu cinco ou seis lances antes. Qualquer dia o árbitro marcará no segundo tempo pênalti de lance que esqueceu de apitar no primeiro.

E o Palmeiras segue patinando. Empatou em 1 a 1 com o Bahia, deixando Luxemburgo preocupado. A galera já faz dança da guerra.

BOLA DENTRO

Dando o desconto pela longa inatividade, mudança de ambiente e pouco tempo para adaptação, foi boa a estreia do lateral direito chileno Isla no Flamengo.

BOLA FORA

Gatito Fernández teve um ataque de pelanca e, revoltado, destruiu a barraca do VAR a pontapés. Vai pegar um gancho, além de ter que pagar a conta com lanternagem e pintura.