Briga para quem tem elenco

Esse Brasileirão será diferente porque prevalecerão aqueles que tem elenco qualificado e conseguirem mantê-lo. No momento, Flamengo, Palmeiras e Atlético MG, pela quantidade de bons jogadores, seriam os mais capazes de atravessar a maratona convivendo com desfalques frutos de lesões, suspensões ou afastamento por covid-19. Na prateleira de baixo, Internacional, Grêmio e São Paulo, pela capacidade de se recompor. Lembrando que ainda enfrentaremos assédio de clubes estrangeiros que virão atrás de reforços e que técnicos seguirão sofrendo, cada vez com mais problemas, e sabendo que irão para a panela se não fizerem omeletes saborosas sem ovos. Quem pode se dar bem é Domènec Torrent, se o Flamengo resistir ao assédio dos que querem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson e Bruno Henrique, e se o grupo fechar com ele. Mesmo com dificuldades do voo cego em que se meteu, poderá terminar como novo 'Genio da Bola'.







DURO DE SE VER

Num jogo sonolento, mau disputado e decidido em erros clamorosos, o São Paulo derrotou o Fluminense por 3 a 1. No primeiro tempo, o Fluminense fez 1 a 0 e saiu vencendo sem merecer. No segundo, com quatro minutos entre um gol e outro, o São Paulo virou e ainda conseguiu ampliar no final, sempre em erros bizarros da defesa carioca. Jogadores reclamaram muito do calor, estava quente, é fato, mas isso não justifica a pobreza do espetáculo.







PEDALADAS

X Gabigol anda bicudo. Não esqueceu Jorge Jesus, nem se entendeu com Domènec Torrent.

X Botafogo evolui, mas empata muito. Contra o Corinthians tinha tudo dominado, mas cedeu no final.

X Mandaram o VAR dar uma segurada no fim de semana, mas, mesmo assim, ainda fez das suas. Palmeiras teve gol anulado, mas ganhou do Red Bul Bragantino de virada por 2 a 1.







BOLA DENTRO

Bahia travou o Internacional, dentro do Beira Rio, empatado em 2 a 2. Parece que o grupo não estava mesmo sintonizado com o técnico Roger Machado.











BOLA FORA

Enquanto torcedores protestavam contra as trapalhadas da turma que pilota o VAR, a Fifa proibia que sejam divulgados diálogos entre arbitro de campo e de vídeo