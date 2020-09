Quem será a próxima vítima?

Poucos são os técnicos que começaram a temporada e seguem trabalhando no mesmo clube. Só nas nove rodadas do Brasileirão, foram sete cabeças para a panela. O da vez foi Thiago Nunes, pelo fraco desempenho do Corinthians. O presidente Andrés Sanches promoveu um cara a cara com grupo e notou a insatisfação dos jogadores com o comandante - entre as queixas estavam a indefinição sobre o modo de jogar e o rodízio constante. A voz do vestiário falou mais alto e Thiago Nunes foi demitido. Hoje, contra o Fluminense, Diego Coelho, treinador da categoria sub-20, pega o rojão acesso. Thiago Nunes não deu certo e o desfecho era esperado. Não sou dos que defendem a tese de que técnico não deva ser demitido, qualquer um que não estiver produzindo o esperado pode e deve ser dispensado a qualquer momento. Só acho que deveriam ter mais cuidado nas escolhas para evitar que a cada semana tenhamos novas cabeças rolando.







ESCONDIDINHO DOMINICAL

Enquanto o Vasco vinha com a Caravela de vento em popa até topar com indigesto Atlético GO, o Botafogo está fazendo, até aqui, uma temporada dietética e perdendo pontos preciosos em uma sucessão de empates - seis em nove jogos, 12 pontos perdidos, alguns em jogos que merecia vencer. O Vasco, lutando muito mais contra o Covid 19 que com adversários, precisa retomar o rumo. Pode dar bom jogo, pena que escondido no fim do domingo.







PEDALADAS

X Reunião nesta quarta-feira entre o presidente da Ferj, Rubens Lopes, representantes dos clubes, autoridades estaduais e municipais para tratar da volta do público aos estádios em outubro.

X Flamengo precisa vencer o Ceará para viajar tranquilo e encarar os dois jogos no Equador, batismo do técnico Domènec Torrent na Copa Libertadores.







BOLA DENTRO

Depois de seis jogos sem vitória, Cruzeiro quebra o jejum e derrota o Vitória por 1 a 0, na estreia do técnico Ney Franco abrindo esperanças no coração aflito da galera.







BOLA FORA

Técnico Jorge Sampaoli foi recordista de cartões ano passado e caminha para o bi esse ano. Como alguém indisciplinado pode cobrar disciplina dos comandados.