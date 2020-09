A volta da galera

A semana será decisiva para a volta do público aos estádios na cidade do Rio de Janeiro. Por iniciativa do presidente da Federação, Rubens Lopes, apoiado pelos clubes, o assunto foi levado às autoridades estaduais e municipais e será amplamente debatido na sexta-feira, às 14h, no Riocentro, com a presença de representantes da, da Secretaria de Ordem Pública, do Ministério Público e do Jecrim, além de Maracanã, Guarda Municipal e Bepe. O objetivo será debater o protocolo de segurança especial para os quatro estádios da cidade: Maracanã, Nilton Santos, São Januário e da Ilha, que receberão 30% da capacidade, ingressos vendidos pela internet, acesso setorizado e controlado. Uma vez aprovado o protocolo e com a indispensável aprovação das autoridades sanitárias, a liberação se dará em outubro. A CBF foi convidada. Geraldinos e Arquibaldos aguardam aquecendo o gogó, saudosos dos gritos de gol.