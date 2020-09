Show de incompetência

Revi o jogo da noite da vergonha em Quito para tirar conclusões. Em princípio, elimino corpo mole, perder para derrubar o treinador. A conclusão aponta para falha de organização: a comissão técnica caloura em jogos na altitude subestimou o problema. O Flamengo sempre teve um protocolo para jogos na altitude elaborado pelo médico Serafim Borges, hoje trabalhando na Gávea com esportes olímpicos, que deve ter sido ignorado pelos novatos. A equipe caiu na velha armadilha usada pelos locais, que tocavam a bola virando o jogo para cansar, trabalhando no próprio campo para chamar a marcação avançada e ganhar espaços nos contra-ataques. No segundo tempo, deu pena ver os nossos parecendo jogar com chuteiras de chumbo. Não fosse o goleiro César o resultado seria pior. Condeno Domènec Torrent pela estratégia, inércia na área técnica, escolhas erradas nas trocas e completa falta de liderança. Tempos duros pela frente.