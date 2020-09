As causas do baixo nível

As mudanças no calendário em função da paralisação provocada pela pandemia afetaram diretamente o trabalho nos clubes. Com calendário achatado, jogos com intervalos curtos, viagens, mudanças de clima, rotina alterada, ficou inviável para os profissionais da área técnica manterem os grupos em condições razoáveis de competição. O assustador é que a tendência é piorar com os torneios paralelos aumentando o grau de dificuldade. Os que disputam a Libertadores e que enfrentam viagens longas e altitude, casos recentes de Flamengo e Palmeiras, o Fortaleza que atravessa o país para jogar em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio, por exemplo. Como administrar isso, mantendo o grupo interessado é o grande desafio, principalmente porque esta temporada vai emendar com a de 2021, sem intervalo. Quatro dias após o término do Brasileiro começarão os estaduais. Jogadores não são máquinas, não esperem milagres.

A COLETIVA

Marcos Braz em entrevista coletiva disse que está tudo bem e Domènec Torrent continua no Flamengo. A coletiva por si indica que o assunto foi exaustivamente discutido internamente com forte corrente contrária querendo a demissão e que seguirá pressionando. Braz sinalizou com paz e união internas, fundamentais para a reconstrução do trabalho de 2019, que vivem apenas no discurso do dirigente, também ameaçado pelo ciúme.

PEDALADAS

Gabigol reclama de dores musculares e deve ser desfalque no jogo com o Barcelona. E ainda tem seis testando positivo para a covid...

Thiago Neves vestiu a camisa do Sport prometendo fazer nevar em Recife. Aposta do Jair Ventura pode dar certo, jogar ele sabe.

O Ceará ganha do Flamengo e leva passeio do Red Bull Bragantino, por 4 a 2. O Bragantino não fazia quatro gols num jogo desde 1985, no empate com o Santos em 4 a 4.

BOLA DENTRO

Renato Portalupi completou quatro anos no comando da equipe do Grêmio. Uma trajetória vitoriosa que mereceu até estátua no clube, mas que não o livra de críticas.

BOLA FORA

Leitura labial feita por especialista e exibida pela TV Globo mostra que o zagueiro espanhol Álvaro González chamou Neymar de mono, macaco em espanhol.