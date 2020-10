Por O Dia

Os clubes de ponta das diversas regiões apresentam rendimentos muito abaixo do razoável, vítimas das consequências da pandemia e o que está ruim ainda vai piorar. Não vejo sequer garantia de que todas as competições, sobretudo as internacionais, terão sequência natural, ameaçadas por uma segunda e grave onda do vírus. O massacre a que estão submetidos os jogadores atuando com intervalos curtos, provoca fastio, tira o prazer de jogar, vão para campo como zumbis nos estádios desertos. ainda tendo que aturar aquela sonoplastia idiota simulando gritos da galera. Técnicos e preparadores físicos muito pouco têm a fazer, o trabalho intenso fica por conta dos médicos, fisiologistas, fisioterapeutas, algumas vezes a bordo de aviões, como nos tempos de guerra. Mesmo não atuando, a não ser naqueles espetáculos nas áreas técnicas como faz o saltitante Sampaoli (foto), são deles as cabeças que rolam a cada três derrotas.

CARA OU COROA

Publicidade

Os adivinhos do futebol já decretaram, que o título do Campeonato Brasileiro ficará mesmo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Claro que pode ser, caminhamos mesmo para a virada de turno, ambos estão bem posicionados, mas acho a previsão ainda precipitada porque a disputa nesse campeonato achatado, dentro desse calendário maluco, proporciona surpresas e os outros clubes podem até atropelar na reta final da competição. Não se trata de um simples cara ou coroa entre Galo e Urubu.

Publicidade

PEDALADAS

O técnico Felipão mostra coragem e disposição ao aceitar o desafio de salvar a Raposa das garras do dragão. As coisas no Cruzeiro para ficarem ruins têm que melhorar muito.

Publicidade

Robinho e Santos decidiram adiar o projeto da sua volta ao clube. O jogador está respondendo processo por estupro na Itália e a a forte repercussão negativa forçou a decisão, tomada na sexta-feira. Melhor assim.

Publicidade

BOLA DENTRO

Vida de goleiro muda em segundos, mas pelo que vem mostrando o jovem Hugo Souza merece ser titular no Flamengo. Se a escolha for pelo critério técnico, a vaga é dele.

Publicidade

BOLA FORA

Publicidade

Dos vinte clubes que disputam a Série A do Brasileirão, apenas cinco mantêm os mesmos treinadores desde os estaduais no início da temporada.