O pênalti escandaloso do Reinaldo no Geromel não marcado no jogo com o São Paulo, não é o motivo maior da ira dos gaúchos. A revolta se deve às ações dos paulistas nos bastidores da CBF, que acabaram com mudanças na escala da arbitragem para o jogo. Na verdade, o São Paulo foi brigar pelo que julga serem seus direitos depois que o Diretor de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba (foto), admitiu que o gol de Luciano contra o Atlético MG foi mal anulado por interferência indevida do Árbitro de Vídeo. Os paulistas foram à CBF exigir explicações e ingressar com pedido de impugnação do jogo. Não vejo chance da pretensão do São Paulo prosperar, o jogo não será anulado, mas com certeza o bombardeio de gaúchos e paulistas terá consequências, não só minando a credibilidade do Árbitro de Vídeo, como atingindo frontalmente o comando da arbitragem. A sucessão de atitudes erradas levou Gaciba ao beco sem saída, ou se demite ou será demitido.





O EMPATAFOGO: DIFÍCIL DE EXPLICAR

Dizem que existem coisas que só acontecem ao Botafogo e os fatos acabam reforçando mesmo essa crença. Vejo a equipe organizada, jogadores empenhados, mas os resultados não batem com o desempenho, apenas três vitórias em 17 rodadas do Campeonato Brasileiro e a espantosa marca de dez empates que resultaram na perda de preciosos 20 pontos, algo muito difícil mesmo de explicar. A própria torcida alvinegra anda meio que anestesiada, como querendo entender o que está acontecendo.

PEDALADAS

A distância entre os melhores e os piores times em disputa, considerando os vinte clubes participantes do Campeonato Brasileiro, é curtíssima, o que explica a quantidade de empates e também as zebras.

Os técnicos estrangeiros que optam em trabalhar no futebol brasileiro deveriam se informar antes muito bem sobre os costumes da terra e também a respeito do calendário alucinante que temos por aqui, para depois não ficar choramingando pelos cantos.

BOLA DENTRO

Gilberto, atacante do Bahia, foi o herói na vitória por 3 x 1 em cima do Atlético Mineiro. Fez dois gols e deixou o saltitante Sampaoli petrificado na área técnica.

BOLA FORA

Goleiro Cássio virou alvo na revolta da torcida do Corinthians, recebendo até ameaças. Logo ele, recém apontado como o maior na posição na história do clube.