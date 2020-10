O Flamengo de Domènec Torrent é um dos principais favoritos ao título brasileiro RODRIGO BUENDIA / AFP

Por O Dia

Dos vinte clubes que começaram a corrida do Brasileiro apenas quatro se aproximam da virada para o returno com retrospectos que sugerem boas possibilidades de êxito na briga pelo título. Flamengo, Internacional, São Paulo e Atlético-MG foram os que se destacaram e precisam confirmar isso nos jogos de volta. Dos quatro, apenas o Atlético tem pista limpa até o fim - os demais têm competições paralelas: Libertadores, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, ou seja, corrida com barreiras e sem pausa, nem sequer para beber água. Quem virar o turno na frente ainda terá que enfrentar novamente os 19 adversários, as convocações do Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo, as viagens, os riscos de contágio pela covid-19, as lesões, as suspensões, a impaciência do torcedor nas derrapadas, a falta de tempo para trabalhar e secar as feridas. O returno será muito mais difícil e quem levantar a taça poderá se considerar um supercampeão.

MUITAS EMOÇÕES NO BEIRA-RIO

Publicidade

O jogo entre Flamengo e Internacional, hoje à tarde, em Porto Alegre, tem tudo para ser o melhor da rodada do Campeonato Brasileiro e até do primeiro turno da competição. Ambos têm chance de virar o turno na frente e, com certeza, lutarão muito por isso. Independentemente da acirrada luta por posição na tabela, o jogo tem outros atrativos. O Flamengo não poderá contar com a volta do uruguaio Arrascaeta. O Internacional sabendo quanto crescerá no conceito de sua vibrante torcida saindo vitorioso do Beira-Rio e assumindo a primeira posição. Briga de cachorro grande.

PEDALADAS

Publicidade

Com a melhor campanha entre todas as equipes na Copa Libertadores da América, o Palmeiras pega o Delfín, do Equador, teoricamente o mais fraco entre os classificados à fase de oitavas de final da competição. Vanderlei Luxemburgo perdeu essa molezinha.

Seu Sá Pinto acelera os trabalhos para que o Vasco faça bom resultado em casa contra o Caracas, da Venezuela, quarta-feira, pela Sul-Americana, e não corra riscos no jogo de volta.

Publicidade

BOLA DENTRO

Justa e merecida a homenagem que o Fluminense prestará ao Rei Pelé pelos seus 80 anos no jogo de hoje com o Santos, no Maracanã. Pena a falta do público para aplaudir.

Publicidade

BOLA FORA

O Maracanã ainda é considerado como um templo do futebol e não tem explicação o péssimo estado do gramado, prejudicando os espetáculos e botando em risco os jogadores.