Na virada para o returno, já teremos a verdade neste Brasileirão. Nas condições normais, dos vinte clubes, uns dez entrariam no returno com esperanças de título. Com as dificuldades acumuladas em função da pandemia, o nível técnico despencou, alguns clubes foram duramente atingidos na parte financeira com reflexos imediatos no futebol. Mesmo os que faturam mais foram atingidos. O returno será mais difícil pelo desgaste físico devido ao excesso de jogos em curto espaço de tempo, competições paralelas, convivência com convocações para diversas seleções nacionais, além das frequentes ausências por lesões e suspensões. Poucos estarão na briga e o campeão será, na verdade, um sobrevivente. Presidente da CBF, Rogério Caboclo deve estar arrependido por não ter criado formato alternativo para o campeonato, diminuído o tempo de disputa em benefício da qualidade dos espetáculos e saúde dos atletas.

E SE PELÉ JOGASSE ATUALMENTE?

Pelé, que completou 80 anos na última sexta-feira, seria tricampeão do mundo se jogasse hoje em dia? Essa foi a pergunta que me fez o amigo Bocage na TV Brasil. Provavelmente, ele seria tetra. Teria a seu favor os modernos métodos de treinamentos, tecnologia a serviço do controle de estresse e performance, bons gramados... Tudo seria favorável para que o Rei do Futebol desenvolvesse ainda melhor a sua arte. Seus feitos correriam pelo mundo em outra velocidade, inebriando mais ainda a todos em todas as partes do planeta.

PEDALADAS

Lionel Messi teve fraca atuação na derrota do Barcelona por 3 a 1 para o Real Madrid e foi o alvo preferido da revolta da torcida do clube catalão. Parecia mesmo desligado em campo.

Que fase do Vasco. Não jogou e, mesmo assim, caiu para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Jair Ventura deu nó cego em Jorge Sampaoli e o Sport tirou do Atlético-MG dois pontos preciosos no empate em 0 a 0 0 dentro do Mineirão, no sábado à noite.

BOLA DENTRO

O esforço do pessoal que tenta dar qualidade ao gramado do Maracanã, que sofre pelo replantio da grama dentro de um período de competição sem tempo para a maturação.

BOLA FORA

Philippe Coutinho jogou os 90 minutos na derrota do Barcelona para o Real Madrid e só ontem acusou lesão muscular na coxa esquerda. Problema também para o Tite.