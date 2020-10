Por O Dia

As lições extraídas das lambanças dos jogadores do Flamengo nos lances dos dois gols do Inter devem servir de alerta aos técnicos. O modelo importado do futebol europeu é bom, mas está mal executado. Liverpool e Bayern de Munique são exemplos de como se faz: bola no chão, aproximação, toques rápidos, levando as equipes ao ataque. Nosso futebol é conhecido mundialmente pela habilidade, a facilidade do drible, condução da bola. Neymar (foto) é ótimo exemplo. Como esses gênios estão cada vez mais raros, optou-se pelo coletivo, toques curtos e rápidos. O que precisa ficar claro e cabe aos técnicos a missão de ensinar é que existe enorme diferença entre sair com a bola e ficar com ela atrás trocando passes como em rodas de bobinho. A prática requer treino, atenção de quem tem a posse e dos que precisam participar se oferecendo para receber. Sem essa sintonia, é melhor não arriscar.

FALTA DE SENSIBILIDADE

Amarrada a infeliz decisão de manter os formatos das competições que administra ignorando os efeitos da pandemia do novo coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol negou o pedido de adiamento proposto pelo São Bento de Sorocaba, obrigando o clube paulista a jogar com o Criciúma, mesmo com 19 atletas infectados pela covid-19 e tendo que escalar um segundo goleiro como atacante. O jogo terminou empatado em 0 a 0, mas a entidade sofreu uma dura goleada moral pela falta de sensibilidade.

PEDALADAS

O Flamengo começa a corrida do ouro na Copa do Brasil, de olho nos mais de 70 milhões que serão pagos ao vencedor da competição. O Athletico-PR é o mesmo que o eliminou o time comandado por Jorge Jesus no ano passado.

O goleiro Diego Alves está finalmente apto para jogar. Galera de olho no técnico Domènec Torrent e seus critérios de escolha.

O Maracanã se prepara para a volta do público criando espaços entre os assentos.

BOLA DENTRO

Técnico do Internacional, Eduardo Coudet, respondendo no 'Bem Amigos' sobre as escolhas na montagem da equipe, mandou essa: "Não faço o que quero, faço o que posso".

BOLA FORA

Leonardo Gaciba atendeu o São Paulo trocando a arbitragem do jogo com o Grêmio e, com isso, abriu a porteira. Corredores da CBF já com filas de reclamantes aumentando a cada rodada.