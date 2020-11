Por O Dia

O Botafogo não faliu e nem vai falir. A situação é crítica, está endividado, como a maioria dos clubes brasileiros. O projeto do clube empresa, que surgiu como grande esperança não saiu do papel, frustrando expectativas e, na decepção, Carlos Augusto Montenegro, ao se referir à grave situação financeira, sentenciou o clube à falência como força de expressão. O Botafogo não é empresa, o tal projeto sequer saiu do papel. O Cruzeiro, em situação pior, não faliu e não vai falir. Os clubes de futebol no Brasil são em esmagadora maioria associações recreativas sem fins lucrativos. O máximo que poderia acontecer seria uma situação extrema de insolvência, sem que o clube tenha que encerrar suas atividades, fechar. O Botafogo é gigante e tem figuras ilustres entre seus apaixonados torcedores, que certamente o socorrerão nesse momento difícil que atravessa. Com a chama do amor, a Estrela Solitária não deixará de brilhar.

FALTA UM GUIA

Agora embaralhou tudo mesmo: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar (2022). Tudo junto e misturado e ainda com o agravante de que marcam partidas das competições para o mesmo dia. Não é raro acontecer de um clube sair de um jogo derrotado numa competição em que vai mal, tendo que conviver com várias críticas e protestos da torcida irada e, três dias depois, se meter numa outra disputa em que vai bem. É uma loucura total mesmo.

PEDALADAS

Em alguns jogos, como Grêmio x Juventude, na quinta-feira, pela Copa do Brasil, jogadores só faltavam dormir em campo. E ainda vai piorar.

Novo técnico do Vasco, Ricardo Sá Pinto acredita mesmo em reação e tenta passar esse otimismo aos jogadores. Bom papo o comandante português tem.

Rogério Ceni é o nome mais falado pelos candidatos das eleições do São Paulo. Todos agora querem o mesmo cara que mandaram embora do clube.

BOLA DENTRO

Flamengo x São Paulo é briga de postulantes ao título e vale lembrar que os paulistas tem três jogos a menos. Se o São Paulo vencer poderá abrir uma frente importante.

BOLA FORA

Gramado do Maracanã tem sido um adversário a mais para os jogadores. Grama replantada em meio a competição não pegou tornando o piso irregular e perigoso.