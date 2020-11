Por O Dia

Foi o encontro de candidatos ao título e, mesmo jogando no Maracanã, o São Paulo se impôs e goleou o Flamengo por 4 a 1. Foi um encontro de emoções previsíveis. Ambos têm virtudes e defeitos semelhantes. Atacam melhor do que defendem, erram muito nas saídas com bola, marcam mal nos setores esquerdos das defesas e apostam nos goleiros. Esperava jogo com muitos gols, tivemos cinco e poderíamos ter mais, não fossem os dois pênaltis perdidos pelo Flamengo, com Bruno Henrique (foto) e Pedro, e as boas atuações dos goleiros Thiago Volpi e Hugo Souza. As ausências de William Arão e Thiago Maia fragilizaram a defesa rubro-negra, facilitando a vida dos paulistas, que foram superiores e souberam aproveitar as falhas do adversário. O Flamengo enfrentou dois candidatos diretos, Internacional e São Paulo, e não venceu. Esses pontos perdidos farão falta na caminhada no returno, mais dura pelas competições paralelas e pelo desgaste natural.

NA MANHA

O Fluminense fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com uma campanha além da expectativa da sua torcida, somando 32 pontos em 19 rodadas, com uma média de 1,6 pontos. O técnico Odair Hellmann convive com pressões e críticas da própria torcida, problemas internos, elenco curto, perda de peças importantes sem reposição e, ainda assim, realizou seu trabalho com discrição e eficiência. Se fosse inglês, francês ou português, ele seria candidato ao título de melhor do primeiro turno da competição.

PEDALADAS

O técnico Vagner Mancini está conseguindo tirar o Corinthians do atoleiro. A vitória sobre o Internacional por 1 a 0 injetou ânimo no grupo e confiança na galera.

Falcão estreou com show no futebol de 7 no Grêmio e com a camisa 7. Renato gostou.

O Botafogo perde pênalti, fica no 2 a 2 com o Ceará, no Estádio Nilton Santos, chega a 11 empates no Campeonato Brasileiro, 22 pontos perdidos e a torcida alvinegra segue protestando.

BOLA DENTRO

Thiago Volpi foi destaque na goleada de 4 a 1 imposta pelo São Paulo ao Flamengo. Com atuação segura em meio a falhas da sua confusa defesa, ainda pegou dois pênaltis.

BOLA FORA

Arbitragem piorou no curso do campeonato, turno do Brasileirão terminando com muitas reclamações, a maioria procedente. Árbitros parecem intimidados pelo VAR.