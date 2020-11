O técnico Domènec Torrent, do Flamengo RODRIGO BUENDIA / AFP

Por Washington Rodriges

Os jogos serão os mesmos nas 19 rodadas, a diferença estará nas dificuldades a serem enfrentadas. O calendário apertado sufocando, sobretudo os que se empenham em competições paralelas, jogos com intervalos curtos e um adversário novo, o verão que se aproxima, chegando justamente quando elencos estarão mais degastados. A reta final, momento em que os jogadores mais precisarão de forças, tanto na briga pelo título, quanto na fuga da zona de rebaixamento, que estarão mais acirradas justamente entre janeiro e fevereiro, sol a pino, noites abafadas e os jogadores abaixo do limite de suas forças. Teoricamente os que têm melhores elencos, tipo Flamengo do Domènec Torrent, São Paulo, do Diniz, Palmeiras, do recém chegado Abel Ferreira, e o Internacional do Coudet, terão condições de enfrentar as dificuldades, duríssima será a luta para fugir da Segundona. Tempos difíceis, só os fortes sobreviverão.

PAVIO CURTO

Publicidade

O massacre a que estão submetidos os jogadores, sequência de jogos com intervalos curtos, falta de tempo para as famílias, convívio diário intenso, são fatores que levam ao estresse e geram conflitos internos capazes de rachar um grupo. São sintomas preocupantes considerando-se o que vem pela frente, pavios curtos, abrem espaço para desavenças e atos de rebeldia, que conduzem para crises. Ganhará quem dominar os nervos.

PEDALADAS

Publicidade

X O Benfica, do Jorge Jesus, tomou de 3 x 0 do Boavista e foi barato. Torcida do Flamengo acha que com mais duas cipoadas parecidas ele volta. X Odair Hellmann diz que o Fluminense pode sonhar com coisas melhores, mas sem tirar os pés no chão. Então vai ter que dormir em pé.

BOLA DENTRO

Publicidade

Andrey Lopes, o Cebola, técnico substituto do Luxemburgo no Palmeiras, entregará outro time para o português Abel Ferreira, que terá dificuldades para fazer melhor.

BOLA FORA

Publicidade

Segunda onda da covid-19 na Europa pode comprometer a temporada em andamento e alcançar a Eurocopa, que poderá ser disputada em sede única, provavelmente na Rússia.