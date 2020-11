Por O Dia

O domingo promete ser recheado de emoções para o torcedor carioca. Os quatro grandes clubes do Rio jogando no mesmo dia e só contra adversários cascudos, clássicos nacionais, dois deles fora de casa. No Maracanã, o Fluminense receberá o Grêmio. Se vencer e o Flamengo derrotar o Atlético-MG em Belo Horizonte, o Tricolor ultrapassará o Galo e chegará mais perto do topo. Briga boa entre dois velhos conhecidos nas áreas técnicas, Odair Hellmann x Renato Gaúcho. Em Salvador, o Botafogo tentará ganhar do Bahia, enquanto o Vasco enfrentará o Palmeiras em São Januário. Ambos tentando vencer, parando de patinar no campeonato. Vejo equilíbrio nos confrontos. Se o Flamengo estivesse jogando o que sabe, seria favorito, mas passa por um momento de descontrole, que o técnico Domènec Torrent (foto) atribuiu à desatenção, falta de concentração dos jogadores rubro-negros. Um domingão daqueles, para curtir futebol até a Ju fazer bico.

SAMPAOLI NO GANCHO

O técnico argentino Jorge Sampaoli não poderá trabalhar no Atlético-MG x Flamengo, hoje, às 18h15, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Suspenso outra vez pelo acúmulo de cartões amarelos, o comandante do clube mineiro não poderá dar o seu tradicional espetáculo na área técnica. Um ex-craque atleticano me disse que, longe se ser desfalque, a ausência do elétrico treinador ajudará, na medida em que os jogadores atuarão sem pressão, livres dos berros que ecoam por todo estádio vazio e reverberam nos seus ouvidos.

PEDALADAS

Flamengo x São Paulo de novo, agora pelas quartas de final da Copa do Brasil, na verdade não foi sorteio e sim azareio o que fizeram na CBF. Ruim para ambos.

O Botafogo anunciou o argentino Ramón Díaz como novo treinador. Se não esqueceu a varinha mágica, ele pode dar certo no clube alvinegro.

América-MG pega o Internacional na Copa do Brasil. O técnico Lisca Doido pede atenção aos jogadores e alerta que todos adversários são difíceis.

BOLA DENTRO

Vasco x Palmeiras. Sá Pinto x Abel Fereira, técnicos portugueses numa Casa Portuguesa. Arthur do Restaurante do Almirante servindo bolinhos de bacalhau na área técnica.

BOLA FORA

Fred enfrentou o Atlético-MG na Justiça do Trabalho por quebra de contrato, perdeu em primeira instância, condenado a pagar 822 mil ao Galo. Cabe recurso.