Por O Dia

Publicado 15/11/2020 00:00

A Seleção penou para vencer a Venezuela por 1 a 0, com gol achado por Firmino (foto). Lenta, sem imaginação, incapaz de assustar o goleiro adversário, só não nos deixou dormir ainda no primeiro tempo por causa dos berros de Tite na área técnica, parecendo mais um animador de festa infantil. A Venezuela limitou-se a se defender e não teve grandes dificuldades para anular um ataque inoperante que se confundia sozinho. Ficou claro que o time brasileiro continua dependente de Neymar. Sem ele, se revela uma equipe comum, capaz de se enrolar diante de qualquer adversário, até mesmo da Venezuela. Nada que assuste com relação à classificação para a Copa do Catar. Nessa turma medíocre, mesmo com todos os problemas, o Brasil, pela tradição, disputa a liderança com a Argentina e o Uruguai, os três que se destacam no continente. O problema virá depois, na hora da verdade, quando soltarem os cachorros grandes.

SEMPRE ELE

Foi a vez de a Argentina sofrer nas garras do VAR, na partida de quinta-feira, na La Bombonera, pelas Eliminatórias. Jogo empatado em 1 a 1 e o Paraguai escudado com uma defesa dura e bem montada. Lionel Messi consegue furar o bloqueio e marcar o gol que daria a vitória. Só que não: gol anulado. O VAR rebobinou a fita até achar uma falta no meio do campo, muitos lances atrás. Em breve, terão que instalar o VAR do VAR nas delegacias de polícia para fiscalizar e prevenir os atos que sugiram supostos desvios de conduta.

PEDALADAS

A Colômbia toma de 3 a 0 do Uruguai, em casa, e o clima, que era tenso, esquentou de vez. Galera cobrando mudanças.

O Equador ganhou da Bolívia, em La Paz, por 3 a 2. Olho nele.

Botafogo, ainda sem o técnico Rámon Díaz, afastado sem assumir para se submeter a uma cirurgia, encara o Red Bull Bragantino fechando a rodada, amanhã, no Nilton Santos.

Na terça-feira, confronto entre Brasil e o Uruguai de Cavani e Suárez.

BOLA DENTRO

Flamengo comemorando hoje 125 anos de glórias, grandes conquistas e inestimáveis serviços sociais e esportivos prestados ao esporte nacional. Parabéns, Nação.

BOLA FORA

Seleção faz novos testes para covid-19 antes de entrar no Uruguai e parece que está tudo bem. Já em termos de bola, o time que testou negativo precisa melhorar.