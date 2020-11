Por O Dia

Publicado 16/11/2020 00:00

Só na rodada que termina nesta noite, passou de 50 o número de ausentes, entre jogadores e membros das comissões técnicas, contaminados pela covid-19. Santos teve que improvisar uma equipe e um comando para enfrentar o Internacional, e o Coritiba ainda não sabe com quem poderá contar para o confronto desta noite com o Bahia. Acrescente a isso ausências por lesões, suspensões, convocações para as diversas seleções e encontrará a explicação para a irregularidade no desempenho das equipes. O perde e ganha será constante até o fim e sairá campeão quem superar as dificuldades para alcançar o ponto mais alto do pódio. Além de competência precisará de sorte. A segunda onda é real e o vírus, um adversário imprevisível. Sampaoli (foto) no Atlético MG, Rogério Ceni no Flamengo, Abel Braga no Inter e Fernando Diniz no São Paulo, hoje cotados entre os favoritos, não sabem em que condições suas equipes chegarão à bandeirada final.

NA MUDA

Publicidade

Fechando a rodada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar (2022), Brasil e Uruguai se enfrentarão amanhã à noite, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O técnico Tite terá a dura missão de fazer a equipe brasileira mostrar melhor desempenho do que na pálida apresentação de sexta-feira à noite, com a magra vitória (1 a 0) sobre a Venezuela, no Morumbi, em São Paulo. Sem ser uma potência, os uruguaios com Cavani e Suárez estão furos acima. Será preciso mais vontade. Sem Neymar, o Canarinho fica murcho, não canta nem encanta, parece na muda.

Publicidade

PEDALADAS

Com gols de Cano quebrando jejum, o Vasco ganhou do Sport por 2 a 0, no sábado, na Ilha do Retiro. Primeira vitória do técnico português Ricardo Sá Pinto, comandando o time, no Campeonato Brasileiro.

Publicidade

Depois que a rapaziada do VAR apareceu com impedimento por "ombro externo", larguei.

Pedro é mais um que vai servir à seleção brasileira e é devolvido lesionado. CBF deveria ser responsável pelos prejuízos. Usa o brinquedo e devolve quebrado.

Publicidade

BOLA DENTRO

Publicidade

Exemplo de determinação, superação e fixação por grandes conquistas, o inglês Lewis Hamilton venceu o GP de F1 da Turquia, sagrando-se heptacampeão do mundo.

Publicidade

BOLA FORA

Torcedores desenvolvem o hábito de ir para o entorno dos estádios para prestigiar seus jogadores. Polícia programa armar barreiras para impedir aglomerações.