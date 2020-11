Árbitro Heber Roberto Lopes Divulgação

Por Washington Rodrigues

Publicado 18/11/2020 06:00

Heber Lopes contou no Sportv que o gol salvador do São Paulo no jogo com o Goiás foi analisado no VAR e que o lance foi considerado inconclusivo. A dúvida era se a bola entrara ou não antes do tapa do goleiro Tadeu. Mesmo com toda tecnologia, múltiplas câmeras, mágicas réguas móveis, o VAR, criado para tirar dúvidas simplesmente confessa que não sabe se foi gol. Como o assistente correu para o centro, o que sinaliza que deu como válido o lance, o árbitro de campo, para quem o VAR jogou a batata quente nas mãos, mandou botar a bola no meio. Nessa entrevista o pior veio depois, perguntado o que o auxiliar disse no vestiário, Heber surpreendeu ainda mais revelando que o bandeirinha também tinha dúvidas e que teria dito ser humanamente impossível afirmar se a a bola entrou ou não. Amigos, na dúvida os caras optaram pelo mais forte, dando a entender que a arbitragem trabalha com um terceiro olho na nuca, voltado para quem manda.

TELA QUENTE

Publicidade

Flamengo e São Paulo disputarão esta noite o direito de seguir na Copa do Brasil. Os cariocas saíram perdendo por 2 x 1 e uma vitória simples levará a decisão para os pênaltis. Jogo promete, vejo o São Paulo em evolução, dependente ainda de ajustes no sistema defensivo, problema que curiosamente aflige também Rogério Ceni no Flamengo. Ambos vão se atirar à luta de olho no pote de ouro, mais de 70 milhões que serão pagos ao campeão.

PEDALADAS

Publicidade

- Se a seleção do Tite disputasse o Campeonato Brasileiro teria dificuldades para arrumar vaga na Libertadores.

- FIFA pressionada para voltar ao simples nas regras de futebol, ou seja manter a redação original e caçar as tais recomendações facilitadoras de manipulações.

Publicidade

- A cada dia aumenta o número de contaminados por covid-19 no mundo da bola.







BOLA DENTRO

Publicidade

Liberado do hospital, Cuca ainda permanece em casa completando a recuperação, preparando-se para voltar e recebendo carinho dos jogadores e torcedores do Santos.







BOLA FORA

Publicidade

Botafogo se arrasta no Brasileiro com 20 pontos e 20 jogos. Para escapar da degola precisará de 25 pontos em 18 jogos, oito vitórias e um empate nos jogos restantes.