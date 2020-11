Por O Dia

A segunda onda da Covid-19, que já provocou drásticas medidas de restrições e confinamentos em diversos países da Europa, por aqui segue contestada pelas autoridades e ignorada por grande parte da população, que acha que o pior já passou, quando os fatos nos levam a crer que o pior está por vir justamente por conta desse conceito. Aglomerações desnecessárias, descaso com o uso de máscaras e demais obrigações protocolares favorecem a proliferação do vírus, aumentando o risco. O futebol oferece uma amostra importante, mais de 70 infectados na Série A, ao mesmo tempo. Os jogadores expostos a viagens nacionais e internacionais, aeroportos, aviões e hotéis são vetores na volta para casa, no reencontro com familiares e amigos. Imagine a que se expôs o técnico Lisca Doido, caindo nos braços da torcida americana depois de eliminar o Internacional na Copa do Brasil. O futebol é só um exemplo, para os que acham que o vírus é ficção.

VASCO VINGADOR VAI AO MORUMBI

Para quem nos acompanha, aqui na coluna e também na Rádio Tupi, não é surpresa o São Paulo estar catalogado entre os reais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. O grupo de jogadores é bom e Dani Alves um líder que pilota os jovens e corrige os rumos da equipe paulista. Juntos, eles superam os problemas ajudando o técnico Fernando Diniz com suas dificuldades. A ingrata missão do Vasco, do Seu Sá Pinto, no duelo de hoje, no Morumbi, será cortar esse embalo, jogando por ele e pelos que brigam pelo título no Brasileirão.

PEDALADAS

Com toda crise, o time do Cruzeiro é outro sob o comando do técnico Felipão. Joga com o apetite que faltava na Série B do Brasileirão.

O clima esquentou no Flamengo. Cobranças sobre parte física e recuperação lenta dos jogadores lesionados.

Se Seleção é a reunião dos melhores jogadores, Daniel Alves não deveria ser preterido pelo Tite.

Colômbia quer o técnico argentino Jorge Sampaoli, do Atlético-MG.

BOLA DENTRO

Fernando Miguel é um dos melhores goleiros do Brasileiro. Suas atuações evitam que o Vasco amargue resultados piores. Com Covid, vai fazer falta contra o São Paulo.

BOLA FORA

Nas intermináveis eleições no Vasco, os interesses do clube são os que menos importam. Sócios foram às urnas duas vezes, falam numa terceira e nem sinal de solução.