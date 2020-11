Gabigol pode retornar ao Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/11/2020 08:00

Independentemente da fragilidade do Coritiba o Flamengo mostrou evolução jogando de forma intensa e uniforme durante pelo menos 70 minutos, com destaque para Arrascaeta e Bruno Henrique, que mostraram sinais de recuperação física, facilitando muito o trabalho de Everton Ribeiro. Falta recuperar Gabigol (foto) para que seja refeito o quarteto que foi base do sucesso em 2019. Amanhã, na Argentina, novo desafio: conseguir um bom resultado diante do Racing no primeiro de dois jogos pelas oitavas de final da Libertadores. A missão para Rogério Ceni será corrigir erros que ainda comprometem o sistema defensivo, não só na recomposição como na confusa saída de bola que segue sendo ponto fraco explorado pelos adversários. A solução nem parece tão difícil, basta ensinar a diferença entre sair com a bola, ficar com ela fazendo cirandinha na cara do próprio gol até entregar o ouro e determinar, para evitar riscos, que não tentem fazer o que não sabem.







NOVO NORMAL

É inacreditável que uma equipe tenha que ir a campo cumprir tabela do Campeonato Brasileiro sem poder contar com a metade do elenco. A CBF errou ao manter o formato da disputa e a única solução que encontrou foi permitir aumentar o número de jogadores inscritos. Resultado não poderia ser pior, jogos desinteressantes entre equipes mutiladas comprometendo a qualidade dos espetáculos e expondo os atletas. Pura insensatez.







PEDALADAS

X Independentemente da possível segunda onda do covid 19, a CBF afirma que não cogita interromper o Brasileirão ou a Copa do Brasil.

X Balotelli, 30 anos e desempregado, estará no Vasco em 2021, é o que promete Leven Siano, presidente eleito em uma das eleições no clube.

X Fifa marca Mundial de Clubes para fevereiro, batendo com a reta final do Brasileirão.







BOLA DENTRO

Matheus, filho de Bebeto e Denise, faz o gol do Coritiba na derrota por 3 a 1 para o Flamengo e não comemora em homenagem à paixão da família pelo Rubro-Negro.







BOLA FORA

O covid- 19 não aliviou nem a nossa Rainha Marta, que testou positivo e teve que ser desconvocada da seleção brasileira que fará amistosos com o Equador.