O ex-presidente Carlos Augusto Montenegro (foto) parecia exagerar quando declarou que o Botafogo estava falido, que não tinha como pagar a luz e que não adiantaria a torcida pedir reforços e treinador de ponta se está tão difícil honrar os compromissos já assumidos com o elenco, somados às dívidas com ações trabalhistas, fornecedores, credores diversos. O projeto Clube Empresa não saiu do papel, até porque qualquer investidor se assustaria com a situação pré-falimentar publicamente revelada. Afogado em problemas de difíceis soluções, o Botafogo não suportará o rebaixamento. Na Segunda Divisão, as dificuldades se multiplicarão e, diferentemente das vezes em que caiu, a cota de televisão atual para Série B é curta, e as despesas são as mesmas ou até maiores. O Botafogo está enfrentando a maior crise de sua gloriosa história e suas ilustres figuras precisam se unir para evitar o pior. O Botafogo não pode correr o rico de acabar.

O Flamengo nem precisou de muita força para golear o Santos por 4 a 1, ontem à tarde, no Maracanã. O técnico Cuca, do Santos, optou por escalar uma equipe de reservas e os jovens jogadores não conseguiram suportar mais do que 45 minutos. A vitória rubro-negra não escondeu problemas que Rogério Ceni precisa resolver. Alguns jogadores, como Arrascaeta e Gabigol, carecem de ajustes na parte física, Filipe Luís não tem mais fôlego para a função e Arão e Thiago Maia fazem falta nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras atropelou o Bahia por 3 a 0, no sábado à noite, e a torcida baiana já começou a cobrar da equipe e do técnico Mano Menezes.

O Goiás empata com o Grêmio em 0 a 0 e entrega a lanterna acesa ao Botafogo. Que fase.

Gabigol e outros jogadores exigem a permanência de Diego Alves no Flamengo. O presidente Rodolfo Landim deveria pedir que abram mão de dez por cento do que ganham para atender o goleiro.

Bruno Henrique recuperando a forma e voltando a mostrar velocidade, perto do que fazia no ano passado. Se continuar assim, será fundamental na reta final do campeonato.

O lance que deu origem ao gol da vitória do Internacional, 2 x 1 sobre o Botafogo, foi incrível. Kevin bate falta para trás sem olhar e Yuri chuta para o gol vazio. Bizarro.