Por MH

Publicado 16/12/2020 00:00

Derrotando o São Paulo por 1 a 0, o Corinthians não só manteve a escrita de não perder para o rival em casa, como deu a chamada freada de arrumação no Brasileirão. Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Grêmio e Fluminense, que são os que vêm atrás, agradeceram. Se tivesse vencido o São Paulo, ampliaria a boa vantagem que tinha. Segue líder, mas já ouve as buzinas de quem vem atrás. No fim de semana, a briga será boa: Internacional x Palmeiras se enfrentam no Sul, e o Flamengo recebe o Bahia no Maracanã. Todos esta noite com secadores apontados para o Morumbi, onde jogarão São Paulo x Atlético Mineiro. A vitória do Galo, ou empate, será resultado que fará felizes os que perseguem o Tricolor paulista, desde que depois façam as suas partes com a competência que suas torcidas esperam. Vale lembrar que, se Flamengo e São Paulo estiverem na briga, o jogo entre eles, na rodada 38, será disputado em chapa ardente.

VAR É FRACASSO NA TEMPORADA

Publicidade

Quanto mais o Campeonato Brasileiro caminha para o seu desfecho, maior é a preocupação dos interessados com a arbitragem, o ponto fraco do futebol na temporada. A Confederação Brasileira de Futebol destinou um armário duplo apenas para arquivar reclamações de praticamente todos os clubes. O vilão é o VAR. A ferramenta é boa, muito ruins são os que a operam. Seus erros irritam jogadores e disseminam a desconfiança entre torcedores, cortando o prazer de assistir ao futebol.

Publicidade

PEDALADAS

A ordem do presidente Rodolfo Landim no Flamengo é de puxar o freio de mão nas despesas. A pandemia do novo coronavírus já fez um estrago e, com as perdas da Copa do Brasil e Libertadores, ficou embaçado.

Publicidade

O Fluminense precisa ganhar hoje do Atlético GO, fora de casa. Qualquer outro resultado tira o time tricolor da briga por uma vaga no pelotão de elite.

O técnico Abel Braga não ficará no Internacional em 2021.

Publicidade

BOLA DENTRO

Publicidade

Germán Cano segue sendo a melhor contração do Vasco no ano. O cara joga simples, seu aproveitamento é acima de qualquer expectativa. Passou na frente, ele guarda.

Publicidade

BOLA FORA

A CBF ignora o torcedor quando programa jogos para as oito e meia das noites de domingo, quebrando hábitos consolidados para atender a interesses comerciais.