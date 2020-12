Por O Dia

Publicado 20/12/2020 09:00

Independentemente dos resultados finais, o trabalho de Cuca no Santos deve merecer análise profunda. O cara pegou a terra arrasada, grupo rachado, desinteressado, com graves problemas trabalhistas, péssimo relacionamento interno, crise monstruosa que segue atormentado a vida interna do clube e conseguiu convencer o elenco a trabalhar por eles, pelo crescimento profissional de cada um, de costas para as dificuldades internas, olhando apenas para o campo, mirando nos objetivos. O trabalho do Cuca foi muito além do que faz um técnico. Toda a parte tática, técnica, de estratégias fica no chinelo perto do que fez como gestor. Independentemente dos resultados de campo que virão, considero ser do Cuca o melhor trabalho do ano pelos resultados mesmo com um descomunal grau de dificuldades, sem em momento algum se queixar ou jogar a culpa para terceiros. Independentemente dos resultados, Cuca já é campeão.





A FORÇA DE UM GRANDE LÍDER

Publicidade

O São Paulo faz boa campanha no Campeonato Brasileiro e algumas são as razões do sucesso. A principal é a chegada de Dani Alves, um treinador dentro de campo, que ajudou Fernando Diniz a corrigir a rota. Atribuem a Raí a permanência de Diniz, mas quem o segurou foi Dani Alves desde o dia em que Vagner Mancini seria efetivado e ele comprou o barulho. Daniel Alves é peça fundamental nas mudanças que levaram a equipe paulista à posição em que se encontra. É mesmo um grande líder.

Publicidade

PEDALADAS

O Santos engoliu o Grêmio e o Renato juntos e despertou o interesse dos possíveis adversários que consideravam os gaúchos favoritos.

Publicidade

Tudo bem que o polonês Lewandowski fique com o prêmio de melhor jogador do mundo, mas, cá pra nós, o que o argentino Lionel Messi fez para estar nesse bolo?

Neymar ficou em oitavo lugar na premiação da Fifa. Merecia melhor posição, talvez tenha perdido votos pelo extracampo.

Publicidade

BOLA DENTRO

Publicidade

Rogério Ceni faz contas e passa aos jogadores do Flamengo a necessidade de conquistar pontos para assumir posição confortável antes da rodada 38, quando pega o São Paulo.

Publicidade

BOLA FORA

Jogos às 16 horas aos domingos preocupam médicos, fisiologistas e preparadores físicos, que alertam sobre os riscos a que serão submetidos os atletas no verão.

Publicidade