Calor, na Colina, afetou a todos Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 07:00

A CBF não se deu conta de que, embora a estação esteja começando hoje, o Verão já está aqui faz tempo, disfarçado de primavera. Marcar jogos de futebol para 16 horas nessa época é submeter os atletas a risco desnecessário, até porque a temporada vai invadir 2021 e as temperaturas, nas diversas sedes, só tendem a aumentar. Jogadores estão atuado no limite, enfrentando dificuldades com intervalos curtos entre os jogos, viagens e convivendo com os perigos da Covid-19. Médicos, fisiologistas e preparadores físicos, que têm a dura missão de passar aos treinadores jogadores preparados para enfrentar essas dificuldades, deveriam ser ouvidos sobre a programação. Existem interesses comerciais que são importantes, mas a saúde e a segurança deveriam prevalecer. Deu pena ver jogadores de Vasco e Santos, em São Januário, derretendo em campo e rezando para chover. Programar jogos para 16 horas nessa época é uma insensatez.





JOGO DO UFA

Publicidade

Fazia tempo que o Botafogo não conhecia o sabor de vencer. Em 25 rodadas, apenas três triunfos, e, mesmo assim, não foi fácil dobrar o Curitiba, que saiu na frente. O Alvinegro não jogou bem, mas com raça, babando, espumando e mostrando vontade. Na área técnica, Barroca transpirava tanto quanto os jogadores e foi importante para a virada, com direito a sofrimento até o fim, quando o Coxa desperdiçou pênalti e a chance de empatar. Final, Botafogo 2 a 1. Ufa!







PEDALADA

Publicidade

Jorge Salgado assume a presidência do Vasco em janeiro, mas já planeja o novo Departamento de Futebol, que pode não ter Sá Pinto como treinador.

Raí recebeu comunicação de que fica no São Paulo até o final do Brasileiro, depois assumirá o Muricy Ramalho.

Publicidade

Vanderlei Luxemburgo se recupera bem da Covid-19 e pode deixar o hospital entre hoje e amanhã.







BOLA DENTRO

Publicidade

Emocionante a homenagem prestada pelo Internacional a D’Alessandro na sua última partida com a camisa do Colorado. Cereja do bolo foi a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0.







BOLA FORA

Publicidade

A irritante demora dos árbitros nas consultas ao VAR. Até para descobrir que não houve nada, desfilam pelo campo com dedinho no ouvido para depois mandar seguir o jogo.