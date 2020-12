Por O Dia

A fase semifinal da Copa do Brasil começará a ser decidida esta noite prometendo muitas emoções. O Palmeiras enfrentando como favorito o surpreendente América Mineiro do Lisca Doido. A obrigação de vitória é sempre uma sobrecarga bastante pesada e o América, que já superou as expectativas mais otimistas da sua torcida, pode tirar bom proveito disso. No outro jogo, o São Paulo, com a banca de líder do Campeonato Brasileiro, pega o Grêmio, que ainda não digeriu a pancada que tomou do Santos na Libertadores. Nas decisões em dois jogos, normalmente os primeiros são sempre mais truncados, um com medo do outro. O São Paulo corre atrás de um título inédito e o Grêmio precisa responder as cobranças de sua torcida. Grêmio x São Paulo é o que deve proporcionar o melhor espetáculo, até pelo duelo entre Fernando Diniz e Renato Gaúcho, que precisa provar que o seu é mesmo o melhor time do Brasil. Prepare as rabanadas e olho na telinha.





CEIA DIETÉTICA NO FLAMENGO

Jogadores do Flamengo terão um Natal diferente: treinam hoje e amanhã, vão para casa para a ceia e viajam no dia 25 para jogar contra o Fortaleza, no sábado, no Castelão. A recomendação é para as famílias controlarem a gula da moçada, nada de excessos porque a balança os espera e dedura tudo. O Flamengo precisa muito dos três pontos para seguir na perseguição ao líder São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas sabe que a parada vai ser dura no reencontro do técnico Rogério Ceni com o Fortaleza.

PEDALADAS

O colombiano Ramirez, além de negar que tenha ofendido Gerson, durante o jogo entre Flamengo e Bahia, no domingo, acusa Bruno Henrique de tê-lo chamado de "gringo de merda".

O Vasco está tentando estender o contrato de Martín Benítez, que termina no dia 31, até o fim do Campeonato Brasileiro, alegando a extensão até fevereiro em função da pandemia do novo coronavírus. O empresário endurece: compra ou devolve.

BOLA DENTRO

Eleito presidente do Vasco, Jorge Salgado anuncia que trabalhará pela união interna em benefício do clube cruzmaltino. Se conseguir, será uma façanha histórica.

BOLA FORA

Mano Menezes foi demitido, mas, segundo a direção do Bahia, a decisão se deteve ao fraco desempenho do time, nada a ver com os episódios envolvendo Ramirez e Gerson.