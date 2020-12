Por O Dia

Entramos na reta final desse Brasileirão e a briga para não cair para Segundona está mais dramática do que na ponta de cima para ser campeão. Entre os clubes do Rio, Vasco e Botafogo lutam para escapar da degola e sabem que as dificuldades são enormes. Ambos convivem com problemas internos graves, que se agravarão se não conseguirem escapar. Restando 12 jogos, contando com o de hoje com o Corinthians em casa, o Botafogo precisa de sete vitórias e um empate para a marca salvadora de 45 pontos. O Vasco de Sá Pinto (foto), com um jogo a menos e 28 pontos, precisa ganhar cinco e empatar dois, começando hoje em Curitiba onde enfrenta o Athletico-PR. Para ambos, a missão não será fácil, um verdadeiro pau com formiga, mas o que resta é encarar e botar o coração no bico da chuteira. A queda de ambos seria uma tragédia não só para eles como para o futebol do Rio, que ficaria enfraquecido. Os torcedores adversários têm consciência disso.

LISCA DOIDO

O América Mineiro está por 90 minutos de realizar o maior feito de sua história: chegar a uma final de Copa do Brasil — empatou o primeiro jogo da semifinal com o Palmeiras por 1 a 1 e disputa a segunda partida na quarta-feira. O trabalho de Lisca provou que de doido não tem nada. Independentemente do que venha acontecer, ele já provou seu valor, praticamente levando a equipe de volta à Primeira Divisão do Brasileiro, botando com as etapas vencidas as contas do clube no azul e prestes a virar estátua, caso consiga a façanha de conquistar a Copa do Brasil.

PEDALADAS

O técnico Abel Braga deixa o Internacional depois do jogo de hoje com o Bahia, em Salvador. Rodrigo Caetano também está fora.

O Boca Juniors bate o Racing e vai enfrentar o Santos na Libertadores. Jogo bom.

O alemão Thomas Tuchel, técnico do Paris Saint-Germain, achou que mandava mais que o Sheik, barrou Mbpabbé e foi para panela com batatas coradas. Lá também mandam técnicos embora.

BOLA DENTRO

Estrela do Renato brilhou, e o garoto Ferreirinha entrou e, na primeira arrancada, rabiscou a defesa do São Paulo e deu o gol da vitória para Diego Souza. Grêmio 1 x 0.

BOLA FORA

Empresário de Benítez nem aceitou conversar com dirigentes do Vasco e fez valer o que está escrito. Jogador está fora e provavelmente a caminho do Atlético-MG.