Por O Dia

Publicado 28/12/2020 00:00

Jogando sem inspiração, o Flamengo esbarrou num bloqueio defensivo forte e perdeu a única chance clara de gol num lance bizarro em que Pedro (foto) bateu pênalti que sofreu conseguindo a façanha de chutar com dois pés ao mesmo tempo após escorregar ao chegar na marca e ainda assim a bola entrou. Caracterizados os dois toques, o árbitro anulou o gol. Sem força ofensiva, dominado pela forte marcação do Fortaleza, o Flamengo se perdeu, as alterações de Ceni não surtiram efeito e dois pontos preciosos foram perdidos. Não basta torcer pelo insucesso do São Paulo, será preciso mostrar serviço, admitir os erros e buscar soluções rápidas, porque o tempo não para. Como a diferença para o líder São Paulo subiu para sete pontos, mesmo com um jogo a menos, a tarefa fica mais difícil, mas continua possível. Como tudo que resta ao Flamengo é o Brasileiro, é tratar de se atirar à luta com garra enquanto houver esperança.

O TRUQUE

Publicidade

O técnico Fernando Diniz surpreendeu escalando a força máxima e derrotando o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 1, no sábado à noite, com dois gols de Brener, ampliando para sete pontos a vantagem do São Paulo sobre Flamengo e Atlético Mineiro na entrada da reta final do Campeonato Brasileiro, beneficiado pelo empate sem gols do Flamengo com o Fortaleza, no Castelão. Já com pinta de campeão, o São Paulo passa a jogar com a tranquilidade que a gordura acumulada proporciona. Será difícil mesmo para os rivais superá-lo na briga pelo título nacional.

Publicidade

PEDALADAS

Leonardo e a turma do Paris Saint-Germain está monitorando o Réveillon de Neymar e seus parças.

Publicidade

A preocupação com a farra etílica existe, mas não é a principal. O temor é a contaminação.

O Fla-Flu, no dia 6 de janeiro, no Maracanã, será decisivo para as pretensões de Marcão no Fluminense: precisa vencer o clássico para fugir da panela.

Publicidade

Jorge Salgado está montando o novo comando do futebol do Vasco. Rodrigo Caetano está na fila.

Publicidade

BOLA DENTRO

Depois de onze jogos sem marcar artilheiro Thiago Galhardo fez de pênalti o segundo gol do Internacional na vitória sobre o Bahia, chegando a 16 gols no campeonato.

Publicidade

BOLA FORA

Publicidade

Botafogo go jogando em casa perde para o Corinthians por 2 x 0 e vê o fantasma do rebaixamento cada vez mais perto. Situação passa de crítica desesperadora.