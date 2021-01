Técnico do São Paulo, Fernando Diniz não conquistou título em 2020 Divulgação/São Paulo

03/01/2021

Foram quatro tentativas sem sucesso do São Paulo ao longo do ano e o fracasso no Campeonato Paulista, eliminado por uma equipe improvisada do Mirassol, foi só o início. O técnico Fernando Diniz, que balançou, mas não caiu na primeira traulitada, tendo em Daniel Alves uma bengala para se equilibrar, superou a forte pressão externa que exigia sua demissão em manifestações na porta do Centro de Treinamento. Diniz continuou no cargo, mas os resultados não ajudaram. Eliminado também na Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, fechou o ano com a quádrupla coroa de espinhos e a manutenção do emprego dependerá do resultado no Brasileirão, no qual é líder com sete pontos de vantagem sobre Flamengo e Atlético-MG e 11 jogos para disputar. A nova direção está reformulando o departamento de futebol e Diniz não é unanimidade. O título, se vier, poderá ser a salvação, mas, mesmo assim, será no novo ano - 2020 fechou zerado.



Vanderley Luxemburgo mal saiu do hospital, onde enfrentou momentos difíceis contaminado pelo vírus, e aceitou assumir o Vasco e tirá-lo do buraco em que se meteu. A ameaça é real, a arrancada terá que ser heroica, exigindo o máximo de cada um para vencer cinco e empatar dois, nos 12 jogos restantes para chegar aos 45 pontos salvadores. Luxemburgo, contrariando conselhos médicos, escapou da covid-19 para encarar o COVASCO-21.



O acerto entre Grêmio e Cruzeiro engasga e Renato perde Orejuela.

Digão deixou o Fluminense para jogar na Tailândia indicado pelo ex-técnico tricolor Alexandre Gama.

Levir Culpi não resiste, dá um tempo na aposentadoria e volta ao Japão para dirigir o Cerezo Osaka pela quarta vez.

A Conmebol assumirá o Maracanã para a decisão da Libertadores.

Messi, cujo vínculo com o Barcelona termina em junho, a partir de agora está liberado para assinar pré-contrato com qualquer clube. O Manchester City está antenado.

O São Paulo teve 180 minutos mais acréscimos nos dois jogos com o Grêmio e não fez gol. Diniz foi expulso porque queria dois minutos a mais. Será que ele acha que viraria o jogo?