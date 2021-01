Rubens Lopes Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 08:00

Com regulamento debatido, aprovado, formatado e tabela publicada, o Carioca de 2021 começará em 27 de fevereiro, três dias depois do encerramento do Brasileiro. Serão 11 rodadas, todos se enfrentando em pontos corridos, com os quatro primeiros discutindo o título no mata-mata nas semifinais e final. O presidente Rubens Lopes acredita que tenha sido a melhor opção para enfrentar o calendário achatado pela pandemia. Os clubes terão o faturamento do pay-per-view integral, além da premiação e cotas de televisão ainda a serem definidas. Para proporcionar um intervalo para recuperação, os clubes participantes do Brasileiro poderão usar equipes alternativas até o dia 13 de março, terceira rodada. Depois disso, os que ainda usarem reservas perderão direito a cotas de transmissão. Ainda falta definir a quem caberá os direitos de transmissão, uma vez que há mais de uma emissora interessada e as propostas estão sob análise.

FALTOU BRILHO

O ano de 2020 se despediu melancolicamente também no futebol. Um período de dificuldades, incertezas, jogos sem a presença dos torcedores, gritos de jogadores e treinadores ecoando nos estádios vazios, misturados aos ridículos sons de torcidas imaginárias disparados pelas caixas de som, mais para tentar encobrir os palavrões proferidos nas áreas técnicas. Nada que merecesse destaque ou deixasse saudade. Um ano para esquecer.

PEDALADAS

Vanderlei Luxemburgo fez trato incomum com o Vasco. Nada de salários, só receberá um prêmio se tirar a equipe do buraco. Ideia do próprio.

Muricy Ramalho planejando o novo modelo para o futebol do São Paulo, que deverá estar em prática a partir do fim do Brasileirão.

Miguel Ángel Ramírez, ex-Independiente del Valle, só assumirá o Inter no Gauchão.

BOLA DENTRO

A nova diretoria do Botafogo tomará posse hoje à noite em solenidade no salão nobre do clube. Boa sorte ao novo presidente Durcésio Mello. Ele vai precisar muito.

BOLA FORA

Janeiro, verão, um sol para cada um, jogar futebol às 16h, com temperatura no campo de jogp podendo chegar à sensação térmica superior a 45 graus. É loucura.