Por O Dia

Publicado 06/01/2021 00:00

A cada uma das rodadas finais cumprida, mais o funil fica apertado. Quem tem pretensões precisa ser valente para progredir. Flamengo e Fluminense irão ao Maracanã esta noite sabendo que as coisas ficarão embaçadas para o perdedor, e o empate será ruim para ambos. Será um duelo que poderá até valer a sobrevivência no comando para os técnicos. Marcão sofrerá a distância, afastado por covid-19. Ceni vem de duas eliminações traumáticas, na Libertadores e na Copa do Brasil. A equipe ainda não respondeu ao seu comando, e o Brasileirão será o último trem para o sucesso. A distância de sete pontos para o líder São Paulo nem assusta tanto, faltando 12 jogos, 36 pontos na mesa, mas não permite novas derrapagens. O diferencial que preocupa é a sobrecarga emocional, fruto da obrigação de vencer, um peso a mais nas costas de rubro-negros e tricolores. Um Fla-Flu em chapa quente, do jeito que a galera gosta.

LUXA'S CUP

O técnico Vanderlei Luxemburgo foi passando para os jogadores do Vasco que o campeonato vai começar agora. O ano velho se foi, e tudo que aconteceu também. Começará com o novo ano uma nova competição, sem marcas do que ficou para trás, de olho no que vem pela frente. Serão 12 jogos, dos quais precisará vencer seis, ou cinco e empatar dois. Essa é a meta para permanecer na Primeira Divisão do Brasileiro. Pode e deve dar certo se os jogadores se sentirem tão motivados quanto seu experiente comandante.

PEDALADAS

O Santos é um dos poucos clubes brasileiros a vencer o Boca Juniors na Bombonera na Libertadores, e o técnico Cuca quer repetir o feito, hoje à noite. Tudo bem que, na época, o 10 era o Pelé, mas vale acreditar.

Andrés Sanchez deixou a presidência do Corinthians afirmando que se aposentou na política do clube. Ninguém acreditou.

O atacante Toró testou positivo para covid-19, caso raro no São Paulo do técnico Fernando Diniz.

BOLA DENTRO

Se Alexandre Pássaro conseguir trazer Benítez de volta a tempo de poder revalidar sua condição legal na CBF, será um reforço e tanto para Vanderlei Luxemburgo.

BOLA FORA

O Fortaleza perde dez jogadores afastados por covid-19 para o jogo de hoje com o Sport. Parece que a moçada se esbaldou no Réveillon.