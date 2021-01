Marcelo Benevenuto teve atuação muito segura Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 08:00

A queda para a Segunda Divisão é ameaça real que assombra as torcidas de Vasco e Botafogo, até porque conhecem as consequências, mais graves agora com o corte drástico nas cotas de televisão, além da fuga de patrocinadores. Vanderlei Luxemburgo, recém-chegado ao Vasco, e Eduardo Barroca conhecem as dificuldades para escapar e sabem das consequências em caso de insucesso. É nesse clima de suspense e alta tensão que se enfrentarão hoje à noite. O Vasco, com 29 pontos, tem situação um pouco melhor, precisando de cinco vitórias e um empate em 11 jogos para alcançar a 'praia' nos 45 pontos. O Botafogo tendo que ralar mais, com 23 pontos, precisa vencer sete e empatar um dos dez jogos restantes. Essa pesada carga emocional deve proporcionar um jogo tenso, escamado e de difícil controle para a arbitragem. Para o Vasco, a derrota será um duro golpe. Para o Botafogo, poderá ser a toalha no chão. Não acredito que escape em caso de insucesso.

FALOU TUDO

Rogério Ceni fez o seu papel tentando amenizar as duras declarações de Arrascaeta depois da derrota para o Fluminense. Não foi como Ceni fingiu entender. Arrascaeta foi cristalino, disse que jogando desse jeito o Flamengo não merece ser campeão. Está faltando criatividade, empenho de alguns. Equipe burocrática, previsível, desatenta, capaz de, com falhas individuais, abrir aos adversários os caminhos para as vitórias.

PEDALADAS

Cuca deve escalar reservas contra o São Paulo hoje à tarde, no Morumbi, de olho no segundo jogo com o Boca na Vila Belmiro. A galera que segue o líder não gostou, mas vai secar assim mesmo.

Esse Claudinho, do Red Bull Bragantino, está se destacando a cada jogo. O cara joga bola.

O Boca Juniors denuncia o Santos à Conmebol por não respeitar o protocolo sanitário.

BOLA DENTRO

A vitória no Fla-Flu mudou o ambiente no Fluminense. Motivados, os jogadores já pensam numa chegada embolados com os que estão lá na frente. Sonhar não custa nada.

BOLA FORA

Será que o Partido Solidariedade não tem nada para fazer a ponto de sobrar tempo para se intrometer na política do Vasco? Por essas e outras é que o povo está descrente.