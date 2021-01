Presidente da CBF, Rogério Caboclo manteve o calendário e o formato do Brasileiro, apesar da pandemia DIVULGAÇÃO / CBF

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 08:00

Esta edição do Campeonato Brasileiro já está catalogada entre as mais fracas. Por mais que todos se esforcem, é humanamente impossível manter bom nível nessas circunstâncias. Presidente da CBF, Rogério Caboclo não acreditou na pandemia, manteve o calendário e o formato das competições e deu nisso. Por mais que um clube tenha elenco, estrutura e profissionais competentes, não há fórmula mágica para vencer as dificuldades, fruto de jogos com intervalos curtos, falta de tempo para treinamentos específicos, recuperação de jogadores e tendo, de quebra, que enfrentar as consequências da pandemia. O resultado é ruim e pode apostar que vai piorar. Com o verão escaldante, jogadores se derretendo em campo, sobretudo nos jogos à tarde, o final poderá ser tipo corrida de tartaruga, com o capitão da equipe campeã tendo que pedir ajuda aos enfermeiros para erguer a taça e, junto com os demais, dar a volta olímpica em macas.

VERGONHA

Publicidade

O Flamengo recebeu o Ceará no Maracanã e, com todo o respeito aos visitantes, perdeu para ele mesmo. O Ceará fez 2 a 0 com colaborações dos jogadores rubro-negros, perdidos em campo, tentando soluções individuais sem coordenação. Rogério Ceni, olhar perdido na área técnica, interferindo com mudanças que só pioraram as coisas. Não sinto clima para que siga no cargo, uma vez que os jogadores não parecem entender o que pede. Já deu.



PEDALADAS

Publicidade

O São Paulo perde em casa para os reservas do Santos por 1 a 0 e a batata de Fernando Diniz volta para o forno.

No jogo Flamengo x Ceará, mais uma vez, o arbitro reserva se enrolou com as placas para anunciar alterações. Se erram com as placas, imagine com as linhas paralelas do VAR. Caricato.

Publicidade

Jogadores do Flamengo aconselhados a entrar em 'quarentena'.

BOLA DENTRO

Publicidade

O trabalho do técnico Guto Ferreira no Ceará merece atenção e destaque. O cara tem a equipe na mão. Só do Flamengo tomou seis pontos e, no placar agregado, meteu 4 a 0.





BOLA FORA

Publicidade

Gabigol entrou para o banco de reservas no Maracanã sem uniforme e foi preciso a arbitragem adverti-lo para que se fardasse. Retrato da falta de comando no Flamengo.