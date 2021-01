Por O Dia

Infelizmente, por maior que seja o otimismo do técnico Barroca (foto), a queda do Botafogo para Segunda Divisão é inevitável. Com 23 pontos ganhos, quatro vitórias em 29 rodadas, precisaria ganhar sete e empatar dois dos nove jogos restantes para alcançar os 45 pontos salvadores, o que, convenhamos, seria uma tarefa muito acima das possibilidades do grupo. Não culpo os profissionais, vi vários jogos e, na maioria deles, os caras se empenharam. A exceção foi contra o São Paulo, quando se abateram e perderam sem luta. O que está acontecendo é resultado de problemas estruturais que vêm fazendo o clube se afogar em dívidas, apostando em soluções mirabolantes que se perderam pelo caminho. Barroca e seus meninos ainda acreditam numa reação improvável. Isso é bom, demonstra brio, vontade de reagir, mas a essa altura não vejo como escapar da degola. Não perde só o Botafogo, perdemos todos nós, perde o futebol do Rio.





O CLIMA AZEDOU NO FLAMENGO

A crise no Flamengo não será solucionada com troca de treinador. Tirar ou manter o técnico Rogério Ceni faz parte da rotina do futebol. Se não pode trocar a banda, troca-se o maestro, uma prática antiga que, na maioria das vezes, não costuma dar certo. O que está travando a montanha russa é mesmo a engrenagem. Um racha interno no andar de cima, que reflete no andar de baixo. Há um choque de vaidades, em que todos querem abraços nas vitórias e acusam-se mutuamente nas derrotas do Rubro-Negro.

PEDALADAS

Ainda sem Marcão, em casa com covid-19, o Fluminense pega o Corinthians de olho na vaga direta para Libertadores. Ailton segue no comando do time tricolor.

Pesquisa revela que o povo japonês não quer a realização da Olimpíada em Tóquio neste ano: 80% opinaram pelo cancelamento ou adiamento dos Jogos. O Comitê Olímpico Internacional balança.

Rogério Ceni no São Paulo, Fernando Diniz no Flamengo? Troca de problemas.

BOLA DENTRO

Santos x Boca é atração desta noite na Vila Belmiro, valendo vaga na final da Libertadores, no dia 30, no Maracanã. Boto fé no Peixe. Cuca e a galera merecem essa alegria.

BOLA FORA

Sport pede anulação da partida com o Palmeiras e quer o VAR fora dos seus jogos. Não conseguirá nem uma coisa nem outra. CBF tem armário lotado desses pedidos.