Por O Dia

Publicado 17/01/2021 08:00

Por estar disputando com chances de título três competições paralelas, o Palmeiras é condenado a jogar a cada três dias para atender o calendário nacional e internacional. A programação massacrante compromete a qualidade, a equipe só joga, não treina, o técnico português Abel Ferreira pouco pode fazer e mal tem tempo para estudar adversários. Jogou sexta-feira com o Grêmio, amanhã com o Corinthians, quinta-feira com o Flamengo, domingo com o Ceará, na quinta-feira 27 com o Vasco (jogo adiado da primeira rodada do turno) para depois fazer a contagem dos sobreviventes e ir para a decisão da Copa Libertadores três dias depois no Maracanã com o Santos. Se for campeão terá o Mundial de Clubes e a decisão da Copa do Brasil com o Grêmio adiada para os dias28 de fevereiro e 7 de março, deois do Brasileiro e misturado com o Paulistão. Se ganhar uma dessas taças, será um sucesso, duas uma façanha, as três algo sobrenatural.

CACHIMBO DO SACI

Publicidade

As ligações de Abel Braga com Internacional teriam a ver com o Saci Pererê, mascote do clube. Diz a lenda que quando era garoto Abel espantava os moleques que queriam pegar o Saci com a peneira. Saci estaria por traz da campanha e iria secar o São Paulo à tarde em Curitiba contra o Athletico baforando depois o cachimbo no Beira Rio no jogo com Fortaleza. Dizem que Abel tem o Saci Pererê tatuado nas costas e não mostra a ninguém. Será?

PEDALADAS

Publicidade

Real Madrid paga mico, perde por 2 x 1 e é eliminado na Super Copa da Espanha pelo modesto Atlético de Bilbao, da segunda divisão.

Precisando desesperadamente de vitórias Botafogo vai a Vila Belmiro encarar o Santos que está em grande fase, Barroca ainda acredita, mas parece que só mesmo ele.

Publicidade

Pandemia volta assustar e ameaça Olimpíada de Tóquio.

BOLA DENTRO

Publicidade

Vagner Mancini pegou o Corinthians ameaçado de rebaixamento, sob desconfiança de grande parte da Imprensa paulista e já briga por vaga na Libertadores.

BOLA FORA

Publicidade

Situação do Cruzeiro é desesperadora, atrasos de pagamento, insatisfação no grupo, dívidas com fornecedores e a União, Felipão ameaçando ir embora, o caos.