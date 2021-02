Por O Dia

Fernando Diniz (foto) vinha acumulando fracassos, a torcida protestando e os dirigentes preferindo ficar bem com parte da mídia que acreditava num tal novo modelo de jogo que nunca existiu. O que Diniz tentou fazer, sem saber como, foi copiar o que as grandes equipes no mundo estão fazendo faz tempo: futebol de bola no chão, toques curtos, pressão ofensiva com recuperação rápida. Para isso, esses clubes — Liverpool é um bom exemplo — possuem jogadores de alto nível técnico e excelente estado físico. A parte que cabe ao treinador é ensaiar bem antes de usar. Reparem que os do Liverpool erram poucos passes e fazem viradas até sem olhar, sabendo que o companheiro está atento e no lugar certo. No caso do Diniz, o que ele arrumou foi um festival de erros bisonhos que fizeram a alegria dos adversários e levaram a galera do Tricolor paulista ao desespero. A desastrosa era Diniz deixa uma esteira de fracassos e prejuízos financeiros.

DUELO TÁTICO NO CLÁSSICO

Flamengo e Vasco terão um jogo mais tenso do que o habitual. Sempre que se enfrentam é como fosse uma decisão. Só que desta vez pode ser mesmo uma decisão. O Flamengo vem de dois bons resultados no Campeonato Brasileiro, dando pinta de que os bons tempos estão de volta, e terá um duro teste. O técnico Vanderlei Luxemburgo precisa de pelo menos um ponto nesse jogo e sabe fechar o casulo, deve tentar jogar na impaciência de quem precisa dos três. Será um desafio tático, jogo para malandro.

PEDALADAS

Red Bull Bragantino x Flamengo será o jogo único de domingo pelo Campeonato Brasileiro, às 20h30, para abrir espaço para a partida do Palmeiras, às 15h, pelo Mundial de Clubes no Catar.

Tino Marcos, craque da reportagem, decide se aposentar depois de 35 anos de sucesso na TV Globo.

Gabigol perde gols, mas tenta e isso é fundamental na vida de um atacante. O medo de tentar leva ao fracasso.

BOLA DENTRO

Gerson segue tendo o melhor desempenho entre os jogadores do Flamengo. Atravessou incólume os piores momentos da equipe mantendo a regularidade.

BOLA FORA

As regras do futebol são as mesmas. O que está confundindo árbitros, irritando jogadores e torcedores são as tais recomendações idiotas que penduraram nelas.