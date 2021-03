Gabigol treina no Ninho do Urubu, ao lado de Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 00:00

O lugar mais seguro para quem teme contágio pela covid-19 é um campo de futebol em competições oficiais. O Protocolo Jogo Seguro limita acesso, exige testes, máscaras e distanciamento para os que ficam fora do campo. O índice de falha no controle é desprezível. Os casos de jogadores contaminados têm origem na inobservância do protocolo fora do ambiente de trabalho, como no exemplo do comportamento de Gabigol (foto), que se arriscou ao se meter num cassino onde se acumulavam mais de trezentas pessoas em ambiente fechado. Outros vão para baladas, bailes funk e o resultado não pode ser atribuído ao futebol. Entendo os problemas das competições nacionais e internacionais pelos deslocamentos, aeroportos, hotéis, visitas a regiões de maior contaminação. Nos estaduais, onde os deslocamentos são rápidos e em isolamento, o risco praticamente inexiste. O que está faltando é responsabilidade, bom senso, profissionalismo por parte dos artistas dos espetáculos.

OPORTUNIDADE PARA OS JOVENS

O calendário do futebol acabou unificado em função da pandemia em 2020/21 porque a bola não parou. Contando desde a volta após a paralisação, os clubes disputarão entre 130 a 160 jogos, dependendo do seu desempenho nas competições. Rodar o elenco será a solução e os campeonatos estaduais serão importantes para dar ritmo e confiança aos atletas que jogaram menos. Os jogadores jovens vindos das categorias de base que souberem aproveitar a oportunidade poderão virar protagonistas.

PEDALADAS

O espanhol Miguel Ángel Ramírez, técnico do Internacional, chegou aprontando. Ainda sem condições legais para trabalhar, pulou para o campo para dar pitacos no jogo com o Ipiranga. Pode pegar um gancho.

O argentino Martín Benítez já fala como jogador do São Paulo. Fará falta no Vasco.

O uruguaio Arrascaeta bicudo. Quer reajuste no dindim.

Natan troca o Flamengo pelo Red Bull Bragantino.

BOLA DENTRO

O Flamengo lidou bem com o caso Gabigol pilhado num cassino. Faz o controle de risco de contaminação, dará assistência jurídica e a parte disciplinar analisa internamente.

BOLA FORA

São Paulo proíbe jogos e permite treinos. Num treino participam todos os jogadores aptos, outros fazem tratamento, fora turma da base e funcionários. Muito mais gente.