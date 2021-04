Flamengo x Palmeiras - SuperCopadoBrasil - 11-04-2021 Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/04/2021 06:00 | Atualizado 13/04/2021 11:48

Mais uma Taça no Salão de Troféus na Gávea conquistada depois de muita luta, jogadores de Flamengo e Palmeiras visivelmente desgastados pelas condições impostas pelo fato do jogo em Brasília, 11 horas da manhã, sol forte e baixa umidade no ar. Os dois times superaram tudo empatando 2 x 2 levando a disputa da taça para uma impiedosa disputa de pênaltis durante a qual as emoções fizeram os corações de ambas as torcidas pararem no céu da boca. Dezoito cobranças, sete perdidas e coube a Rodrigo Caio, que cometeu o pênalti em Rony que permitiu o empate ao Palmeiras quando o Flamengo vencia por 2 x 1 a última cobrança fechando em 6 x 5 e liberando a festa na favela para comemorar o bicampeonato da Supercopa. Foi um bom jogo, a acima mesmo do que se esperava, boa amostra do que nos espera no próximo Campeonato Brasileiro. Rafael Veiga, Felipe Luiz, os goleiros Weverton e Diego Alves foram destaques. No final, ganhou o melhor.





Empatafogo

Botafogo mostra apetite, vontade de ganhar, não falta empenho, mas os resultados ficam longe do esperado pela torcida. Em nove rodadas só uma derrota, mas seis empates minaram a campanha revelando desequilíbrio físico e emocional, algo semelhante ao que vinha acontecendo no Brasileirão. Tem bons momentos, lampejos alternados com apagões que abrem brechas por onde escapam resultados. Chamusca vai ter muito trabalho.







Pedaladas

- Vasco x Flamengo fechando a rodada nesta quarta-feira promete pela rivalidade. Para os vascaínos vencer o bicampeão da Super Copa do Brasil terá outro sabor

- Portuguesa se mete no meio dos papões e está perto de carimbar vaga para as semifinais. Na Ilha todos acreditam.

- De saída do Cruzeiro, vigoroso zagueiro Manoel poderá pintar no Fluminense.







Bola dentro

Felipe Luiz recuperou a melhor forma física e mostra resultados. Contra o Palmeiras foi destaque falhando apenas na decisão por pênaltis chutando no travessão.







Bola fora

Técnico Abel Ferreira, vem revelando desequilíbrio. Na decisão em Brasília, foi expulso depois de advertência verbal, cartão amarelo e finalmente vermelho.