D'Alessandro anuncia que deixa o Internacional no fim da temporada Reprodução/Instagram

Por MH

Publicado 23/11/2020 16:28

A passagem de 12 anos do argentino D'Alessandro pelo Internacional está próxima do fim. Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, o jogador anunciou que não vai renovar o seu contrato e que deixará o clube no final deste ano.

Segundo o camisa 10, a decisão é pessoal. E a despedida não significa aposentadoria. D'Alessandro seguirá a carreira por outro clube.



"Minha vida no Inter termina em 31 de dezembro. A decisão tem sido amadurecida há alguns meses. Pela sequência da carreira, não poderia deixar até o fim. Por isso, resolvi antecipar o anúncio. O Inter seguirá gigante como é. Eu seguirei como atleta, mas não sei por quanto tempo", destacou D'Ale.

Atualmente, ele é o terceiro no ranking, com 513 partidas, dez a menos que Bibiano Pontes, segundo com 523. D'Alessandro conquistou a Sul-Americana (2008), Libertadores (2010), Recopa (2011), seis Gauchões (2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) e duas Recopas Gaúchas (2016 e 2017).



O argentino desembarcou no Beira-Rio em agosto de 2008. Está no clube desde então, com um breve hiato de uma temporada em 2016, quando defendeu o River Plate, da Argentina, por empréstimo.